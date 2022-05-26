Google отключит в России сервера, ускоряющие работу YouTube

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Американская компания Google отключит в России серверы, ускоряющих загрузку сервисов и контента YouTube, сообщил глава юридической организации «Ордерком» Дмитрий Галушко в своём telegram-канале. Он добавил, что компания разослала провайдерам официальные письма, где говорилось об отказе от определённых соглашений. Отмечается, что подобное уведомление получили несколько операторов связи, в том числе провайдеры «Радиосвязь» и «МФТИ Телеком».

Google Global Cache односторонне погашены Гуглом: у Луганской и Донецкой областей 18 марта, в России с 19 мая (пока не у всех провайдеров). Есть официальное письмо об одностороннем отказе от соглашения, — написал Галушко.

В документе также сказано, что сотрудники Google свяжутся с провайдером, чтобы вывести оборудование из эксплуатации.

Группа ГАЗ потеряет контракт на сборку автомобилей Volkswagen и Skoda из-за санкций США против компании, написала ранее газета «Коммерсант». Отмечается, что автоконцерн также потеряет доступ к иностранным комплектующим. В публикации сказано, что из-за введённых ограничений компания VW будет вынуждена разорвать контракт, который действовал до 2025 года.