«Коммерсант»: ГАЗ потеряет контракт на сборку автомобилей Volkswagen

Фото Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Группа ГАЗ потеряет контракт на сборку автомобилей Volkswagen и Skoda из-за санкций США против компании, пишет газета «Коммерсант». Отмечается, что автоконцерн также потеряет доступ к иностранным комплектующим. В публикации сказано, что из-за введённых ограничений компания VW будет вынуждена разорвать контракт, который действовал до 2025 года.

Вступление санкций в силу сразу скажется на сборке автомобилей Volkswagen и Skoda на конвейере ГАЗа в Нижнем Новгороде. В 2017 году, ещё до введения санкций, контракт был продлён до 2025 года. Теперь VW будет вынужден его разорвать, — сказано в материале издания.

Источники сообщили журналистам, что Volkswagen ещё не объявил об уходе с российского рынка, но держать заводы в простое и содержать штат сотрудников длительное время не под силу.

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров ранее заявил, что французский автомобильный концерн Renault передаст свою долю компании «АвтоВАЗ» (68%) российской стороне. Он добавил, что сделка состоится по схеме «за рубль», о национализации компании речи не идёт. 68% доли Renault перейдёт в управление правительству Москвы. При этом министр уточнил, что у иностранной фирмы будет возможность выкупить её обратно в ближайшие 5–6 лет. А пока там будут выпускаться другие автомобили.