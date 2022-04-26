Renault продаст свою долю АвтоВАЗа по схеме «за рубль»

Фото MIT Russia/Twitter.com/Global Look Press

Французский автомобильный концерн Renault передаст свою долю компании «АвтоВАЗ» (68%) российской стороне. Как сообщил ТАСС со ссылкой на главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова, сделка состоится по схеме «за рубль», о национализации компании речи не идёт. 68% доли Renault перейдёт в управление правительству Москвы.

Вероятно, доля перейдёт к институту НАМИ. Речь идёт не о национализации, а о сделке «за рубль», — сказал Мантуров.

При этом министр уточнил, что у иностранной фирмы будет возможность выкупить её обратно в ближайшие 5-6 лет. А пока там будут выпускаться другие автомобили.

Renault уже объявлял, что хочет продать долю в отечественной компании «АвтоВАЗ». СМИ со ссылкой на источники в управлении организации писали, что уже с мая концерн начнёт выводить иностранных работников из Тольятти, при этом часть из них останется в офисе Renault в России. Другую часть переведут на удалёнку, но на АвтоВАЗ они уже не вернутся. В качестве возможных покупателей российской компании указывается государственная корпорация «Ростех» и Минпромторг. Сумма потенциальной сделки оценивается в €1,2 млрд.