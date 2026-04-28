Пентагон и Google заключили секретное соглашение

The Information: Google договорился с Пентагоном о передаче ему своих ИИ-моделей

Компания Google договорилась с Пентагоном о передаче ему своих ИИ-моделей для работы с секретными данными, сообщило издание The Information со ссылкой на источник. Согласно документу, корпорация не сможет контролировать законные оперативные решения правительства.

В Google отметили, что компания уже оказывает помощь ведомствам в самых разных проектах. При этом сами сотрудники корпорации выступили против инициативы с ИИ-моделями: они потребовали от гендиректора запретить Пентагону доступ к программам искусственного интеллекта Google для секретной деятельности.

Как считает доцент кафедры информационно-аналитических систем безопасности Южного федерального университета Алексей Целых, внедрение искусственного интеллекта Gemini в работу Пентагона означает, что компания Google больше не является «пацифистом». По его словам, граница между гражданским и военным ИИ окончательно стерлась. При этом он отметил, что объявление о контракте Google с Пентагоном на использование ИИ вызвало массовые протесты еще в 2018 году.

