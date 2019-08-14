https://static.news.ru/photo/aa491614-be88-11e9-8815-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев выступил с предложением приватизировать лоукостер «Победа», чтобы поспособствовать развитию внутренних пассажирских перевозок и конкуренции на рынке.

Соответствующее письмо он отправил вице-премьеру Максиму Акимову и министру транспорта Евгению Дитриху в рамках исполнения поручения после прямой линии с президентом РФ, состоявшейся в прошлом году. На ней поднималась тема цен на авиабилеты.

В сегменте авиаперевозок пассажиров на ближне- и среднемагистральных воздушных судах выявлены закономерности, которые могут приводить к установлению различных цен на сопоставимых маршрутах, — написал Акимов.

ФАС установила, что доходные ставки на маршрутах «Победы» в среднем на 10% ниже, чем на рынке, и поэтому присутствие на авианаправлении этой компании помогает уменьшить стоимость билетов и развить конкуренцию.

Однако, по словам главы ведомства, в последнее время лоукостер занялся развитием международных направлений, доля которых превысила перелёты внутри страны. При этом отмечаются случаи отмены или сокращения числа полётов на внутренних направлениях.

Полагаем, что такие действия могут быть направлены на сокращение конкуренции, в том числе с «Аэрофлотом» и «Россией» (как и «Победа», входят в группу «Аэрофлот»), — заявил он.

Артемьев считает, что Минтранс и «Аэрофлот», который занимают «доминирующей положение» на рынке, должны при распределении маршрутов учитывать стратегии развития «Победы» и принимать решения, которые отвечают поставленным государством задачам «по обеспечению транспортной доступности населения на внутренних воздушных линиях».

Глава ФАС выступил за развитие внутренних перевозок авиакомпании, а также предложил принять решение о её выходе из группы «Аэрофлот» и дальнейшей приватизации, передаёт РБК .

Ранее News.ru писал, что «Победа» впервые в истории российской авиации смогла перевезти один миллион человек на 30 самолётах за месяц. Юбилейным стал пассажир, летевший из Москвы в Казань. Ему торжественно вручили подарки в аэропорту прибытия.