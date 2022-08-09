Фирменное меню Starbucks в России исчезнет Mash: новые владельцы Starbucks обновят меню и сделают логотип с медведем

Фото: Nancy Kaszerman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В сети российских кофеен Starbucks, перешедших под контроль музыканта Тимати (Тимур Юнусов) и ресторатора Антона Пинского привычное меню полностью изменится. Как сообщил Telegram-канал Mash, обновится не только ассортимент заведений, но и логотип.

Предполагается, что вместо сирены Starbucks на эмблеме будет «лего-мишка» bearbrick. Вывеску же сделают в стиле ресторанов Redbox, также принадлежащих Тимати и Пинскому — 26 июля они зарегистрировали в Роспатенте новый товарный знак.

Открытие кофеен решили отложить. Такое решение было принято из-за неготовности меню и персонала. Уточняется, что Starbucks не оставил преемникам рецептуру и технологические карты — весь ассортимент необходимо продумывать заново. Кроме того, руководство ищет новых бариста, а прежний персонал планируют обучить новым стандартам.

Ранее в Сети появилась информация, что Тимати, Пинский и компания «Синдика» сенатора Арсена Канокова отказались покупать кофейни в регионах. По данным СМИ, покупателям перешли сотрудники, оборудование и права аренды только столичных помещений Starbucks. Некоторые инсайдеры считают, что Пинский и Тимати все-таки купят также заведения в Санкт-Петербурге.