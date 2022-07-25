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Тимати и Пинский отказались покупать кофейни Starbucks в регионах

Рэпер и предприниматель Тимати, ресторатор Антон Пинский и компания «Синдика» сенатора Арсена Канокова планируют купить московские филиалы кофеен Starbucks и, возможно, заведения, расположенные в Санкт-Петербурге. Однако, по данным источника, знакомого с деловыми переговорами Тимати и его коллег, бизнесмены откажутся выкупать кофейни Starbucks в регионах, передает RTVI.

О том, что в сделку по продаже российского бизнеса Starbucks могут войти только московские точки сети, рассказал источник на рынке недвижимости, знакомый с процессом переговоров сторон — Антона Пинского, Тимати и компании «Синдика» с Alshaya Group, которая до последнего времени занималась развитием Starbucks в России, — пишет издание.

По данным СМИ, покупателю перейдут сотрудники, оборудование и права аренды исключительно московских помещений Starbucks. Однако другой инсайдер уверяет, что Пинский и Тимати купят также заведения в Санкт-Петербурге. При этом права аренды американской сети кофеен в регионах будут расторгнуты, убежден источник.

В конце мая сеть Starbucks объявила о ликвидации российского юридического лица «Кофе Сирена» и уходе из России. Сотрудников при этом обещали сократить в течение трех месяцев.

Позднее сообщалось, что основатель компании Pinskiy & Co Антон Пинский завершает сделку по приобретению Starbucks в России. После этого он планирует занять порядка 90 помещений сети и разместить в ней альтернативный общепит без использования указанного бренда.