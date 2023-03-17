ФАС останется в стороне от проблем WIldberries РБК: ФАС не будет вмешиваться в конфликт внутри Wildberries

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На сегодняшний день сотрудники Федеральной антимонопольной службы не готовы вмешиваться в конфликт между руководством Wildberries и владельцами пунктов самовывоза, заявили «Ведомостям» в ведомстве. В ФАС подчеркнули, что пытаются предлагать сторонам решения по выходу из сложившейся ситуации. Представитель ведомства отметил, что диалог с руководством компании продолжается.

ФАС регулярно находится на связи с крупнейшими маркетплейсами и при возникновении проблем между ними и поставщиками участвует в поиске возможных путей их решения. <...> Взаимоотношения поставщиков (услуг, товаров) и платформы регулируются гражданским законодательством, поэтому без признаков доминирующего положения и ограничения конкуренции ФАС не будет вмешиваться в гражданские отношения и выносить предписания площадке, — сказал собеседник «Ведомостей».

Как утверждает юрист адвокатского бюро «Пропозитум» Алина Шлеева, доля Wildberries на рынке маркетплейсов в России составляет 24%, из-за чего компанию нельзя назвать доминирующей. Именно этот факт осложняет вмешательство ФАС в дела компании, считает она.

Ранее стало известно, что депутаты от партии «Справедливая Россия — За правду» готовятся внести законопроект о запрете одностороннего изменения договоров, которые есть у маркетплейсов, включая Wildberries. Первый замглавы комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев рассказал, что юристы изучают, нарушило ли руководство Wildberries российский закон. Он пригласил представителей компании на очную встречу.