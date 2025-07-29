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29 июля 2025 в 11:27

Десятки миллионов таблеток из Дубны заполняют российские аптеки

Фото: NEWS.ru

45 предприятий фармацевтического сектора и сферы медицинских технологий сегодня локализованы в подмосковной экономической зоне «Дубна». Многие уже запустились и производят лекарства, медицинские инструменты и оборудование, при этом некоторые компании параллельно инвестируют в расширение. Целый ряд проектов в этих сферах находятся в стадии реализации.

По словам зампреда — министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, фактический объем инвестиций в сектор фармацевтики и медицинских технологий на территории ОЭЗ «Дубна» уже превысил 30 млрд рублей.

Еще порядка 10 млрд рублей заявлено в проекты, которые уже реализуются. На этих предприятиях создано почти 2,4 тысячи рабочих мест, где трудоустроены высококвалифицированные специалисты, — отметила Зиновьева.

В фармацевтическом секторе в ОЭЗ «Дубна» работают девять компаний. Одна из крупнейших — «ПСК Фарма». В прошлом году здесь было выпущено 29 млн таблеток. При этом компания активно развивается, сейчас на новом производственном комплексе идут работы по выпуску нового продукта — субстанций, которые будут применяться в том числе для инъекций.

Сегодня компания выпускает более 100 наименований препаратов в девяти лекарственных формах. Многие средства, выпускаемые на предприятии, включены в перечень ЖНВЛП — это жизненно необходимые лекарственные средства, которые доступны по льготе. По поставкам ингаляционных средств «ПСК Фарма» сегодня занимает первое место в мире. Объем инвестиций в реализацию проекта уже превысил 6 млрд рублей.

Производством мединструментов и медицинского оборудования в ОЭЗ «Дубна» занимаются 36 резидентов. Выпускается самая разнообразная продукция — от перевязочных средств и лабораторных инструментов до медицинских линейных ускорителей для терапии онкологических заболеваний.

Фото: NEWS.ru

Одной из компаний сектора является «Паскаль Медикал» — крупнейший производитель инъекционных систем. Сегодня на предприятии выпускается до 450 млн шприцев и 500 млн игл в год. Сейчас компания готовится запустить производство капельниц. Общий объем инвестиций в запуск и модернизацию предприятия за семь лет работы на территории особой экономической зоны «Дубна» оценивается почти в 4 млрд рублей.

Как отмечает генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ „Дубна“» Антон Афанасьев, на площадке ОЭЗ «Дубна» созданы отличные условия для инвесторов. Качественная инфраструктура и особый налоговый режим позволяют здесь эффективно запускать и развивать бизнес.

Фармсектор и медтехнологии стали одним из крупнейших кластеров на нашей площадке — сегодня более 27% резидентов ОЭЗ работают в этой сфере. Только за прошлый год выручка предприятий этого кластера превысила 24 млрд рублей. Важно, что компании выпускают важнейшую продукцию, обеспечивая технологический суверенитет и медицинскую безопасность государства, — говорит гендиректор АО «ОЭЗ ТВТ „Дубна“».

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