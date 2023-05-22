Дерипаска дал совет, куда переориентировать бизнес «деловым русичам» Дерипаска предложил россиянам строить бизнес в Азии и Латинской Америке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олег Дерипаска

Миллиардер Олег Дерипаска предложил предпринимателям из России перейти на рынки Азии и Латинской Америки. В своем Telegram-канале он спрогнозировал серьезную девальвацию доллара и «непонятки с инфляцией», после чего посоветовал «деловым русичам» обратить внимание на Индию, Индонезию, Латинскую Америку и прочие страны с прагматичным настроем.

По словам Дерипаски, пока что кроме «китайских юаней и гонконгских долларов» альтернативы для инвестиций у «российских госкапиталистов» нет.

А для трудовой части из деловых русичей — дорога в Индию, Индонезию, Латинскую Америку и другие страны, прагматично настроенные к налаживанию связей, торговли, привлечению в качестве партнеров и инвесторов. Далеко, сложно, много региональных особенностей, но не невозможно. Сложнее всего русичам придётся дома отбиваться от госкапитализма, — написал предприниматель.

К сообщению он прикрепил филологическую статью «Русичи и русовичи», а также древнерусский текст «Хождение за три моря» Афанасия Никитина о торговом путешествии.

Ранее Дерипаска допустил, что доллар США перестанет доминировать через пять лет. По мнению бизнесмена, через пять лет мир будет «более сбалансирован, расчеты диверсифицированы, криптоцифровые валюты — совместимы». Миллиардер предположил, что сначала людям будет «тяжеловато», а после они познают новое качество мира — без гегемона.