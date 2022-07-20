ЦБ предложил повысить имущественный ценз квалифицированным инвесторам ЦБ предложил в пять раз повысить имущественный ценз квалифицированным инвесторам

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ЦБ предложил временно запретить неквалифицированным инвесторам сделки с иностранными ценными бумагами, которые будут доступны только квалифицированным инвесторам, пишет РБК. При этом размер активов, необходимых для получения статуса квалифицированного инвестора, предлагается увеличить с 6 до 30 млн рублей.

Первый шаг в ряду новых мер — рекомендации брокерам и биржам приостановить продажи неквалифицированным инвесторам иностранных ценных бумаг, — заявили в ЦБ.

Регулятор объяснил этот шаг санкционными рисками, которые непонятны неквалифицированным инвесторам и могут привести к расширению объема заблокированных активов розничных инвесторов. Эти ограничения не коснутся бумаг Минфина и иностранных эмитентов, выпущенных в России, а также эмитентов, которые ведут экономическую деятельность в стране.

ЦБ также предлагает ввести обязательное уведомление о рисках при сделках с использованием заемных средств, усовершенствовать тестирование перед покупкой сложных финансовых инструментов и создать единые реестры квалифицированных и неквалифицированных инвесторов, которые прошли тестирование. После обсуждения с законодателями, участниками рынка и правительством эти идеи планируется реализовать в виде решений и нормативных актов Банка России, а также законов, которые могут рассмотреть осенью.

Ранее финансовый аналитик Артём Звездин назвал основную ошибку начинающих инвесторов, которые слушают финансовые советы всех подряд и не понимают, где профессионал, а где обычный дилетант. По его словам, вместо советов блогеров лучше слушать аналитические агентства, которые целиком и полностью работают для того, чтобы собирать аналитику о рынках и перерабатывать их в определённый отчёт своим клиентам.