Аналитик назвал основные ошибки начинающих инвесторов

Основная ошибка, которую совершают начинающие инвесторы, заключается в том, что они слушают всех подряд и не понимают, где профессионал, а где обычный дилетант. Об этом «ФедералПресс» рассказал финансовый аналитик, профессиональный трейдер и квалифицированный инвестор Артём Звездин.

Не слушайте блогеров. Лучше слушать аналитические агентства, которые целиком и полностью работают для того, чтобы собирать аналитику о рынках и перерабатывать их в определённый отчёт своим клиентам, — отметил эксперт.

По словам аналитика, не стоит слушать советы всех подряд и тем более разных блогеров. Для этого существуют профессионалы или люди, которые уже давно зарекомендовали себя в сфере инвестиций.

Также в этой среде существуют разного рода «идеи будущего», в которые активно завлекают, чтобы в них вкладывались. Однако, кроме самой «идеи», в этих предложениях нет ничего. Лучше научиться грамотно распоряжаться своими активами, чем гнаться за чьими-то фантазиями, считает Звездин.

Ранее финансовый директор группы компаний Vesta Development Юлия Смагина назвала «неубиваемый» способ для формирования капитала. Это вложения в недвижимость, лучше всего в офисы, торговые помещения и склады