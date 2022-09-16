Титов посоветовал Путину, кого сделать новым бизнес-омбудсменом Титов: новым бизнес-омбудсменом Путину стоит выбрать предпринимателя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Борис Титов

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов объявил об уходе со своего поста из-за окончания срока действия полномочий. В разговоре с NEWS.ru он посоветовал Владимиру Путину назначить новым омбудсменом человека с предпринимательским опытом.

Полномочия закончились. Сегодня эстафету должны подхватить другие. Кто следующий омбудсмен? Ответ на этот вопрос — абсолютная прерогатива президента, — поделился Титов.

Он объяснил, что новый кандидат должен знать, как работают все процессы изнутри. Также ему не помешает опыт работы в государственных структурах.

Лично я считаю, что омбудсмен обязательно должен иметь предпринимательский опыт. Что называется, на своей шкуре ощутить все проблемы, все риски заниматься бизнесом в нашей стране. А если у него есть опыт работы на государство, знание не понаслышке, что такое бюрократия, — то это вообще идеальный кандидат, — считает он.

При этом выбор в любом случае остается за Владимиром Путиным, подчеркнул экс-омбудсмен.

Ранее источники, близкие к руководству Госдумы и аппарату омбудсмена утверждали, что Кремль продлит полномочия Титова на должности уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей. По их словам, профильный закон был принят и вступил в силу в 2013 году, что теоретически дает возможность продлить срок полномочий омбудсмена по крайней мере на год. Кроме того, в одном из бизнес-объединений заявили, что ограничения по исполнению полномочий омбудсмена планируется снять и на законодательном уровне.