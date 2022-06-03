«Ведомости»: Борис Титов останется на посту омбудсмена до 2023 года «Ведомости»: Борис Титов останется на посту омбудсмена по защите прав бизнеса в РФ до 2023 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Борис Титов

Кремль продлит полномочия уполномоченного по защите прав предпринимателей в России Бориса Титова, у которого 22 июня заканчивается второй срок работы в должности, рассказали «Ведомостям» источники, близкие к руководству Госдумы и аппарату омбудсмена. Отмечается, что омбудсмен имеет право занимать должность не более двух сроков подряд, и у Титова этот лимит исчерпан.

В то же время источники газеты отмечают, что профильный закон был принят и вступил в силу в 2013 году, что теоретически даёт возможность продлить срок полномочий омбудсмена по крайней мере на год. Кроме того, в одном из бизнес-объединений заявили, что ограничения по исполнению полномочий омбудсмена планируется снять и на законодательном уровне.

Среди кандидатов, которые могли бы сменить Титова в случае его ухода, называют председателя совета директоров «Р-фарма» и нынешнего руководителя «Деловой России» Алексея Репика. Однако сам Репик заявил, что ему не предлагали стать бизнес-омбудсменом, а сам он не чувствует себя достаточно компетентным. Политолог Евгений Минченко отмечает, что Титов занимает также должность председателя Партии роста, и назначение нового омбудсмена запустило бы «целую цепочку новых назначений», к которым власть не готова.

Ранее сообщалось, что основательница сети семейных кафе «АндерСон» Анастасия Татулова намерена покинуть пост общественного омбудсмена по защите малого и среднего предпринимательства. По её словам, причинами этого стали расхождения с государством во взглядах на её обязанности, необходимость решать проблемы предпринимателей вручную и давление на Татулову и её семью.