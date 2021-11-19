Бизнес попросил отменить часть ограничений после введения QR-кодов

Процент снижения доходов представителей бизнеса из-за системы QR-кодов можно уменьшить за счёт отмены других видов карантинных ограничений, сообщил глава общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин, слова которого приводит «Интерфакс». По его словам, частично нивелировать снижение доходов предпринимателей можно за счёт дополнительных мер их поддержки, например налоговых льгот.

Предприниматели говорят, что с вводом QR-кодов необходимо снимать другие ограничения. К примеру, ограничения по времени работы, по проценту заполняемости кинотеатров, фитнес-центров и других заведений. Это логично, мы поддерживаем такое мнение, — считает Калинин.

По его словам, представители торговых центров предлагают сделать вход свободным, но в масках, а контроль по QR-кодам возложить на владельцев торговых точек, которые арендуют помещения в ТЦ. Кроме того, предприниматели считают возможным использовать не только ПЦР-тесты, но и тесты на антиген, которые делаются быстрее и стоят дешевле.

Калинин также заявил о необходимости оказать и другие меры поддержки бизнесу. Они должны быть не только федеральными, но и региональными. В частности, речь идёт об определённых льготах по налогу на имущество, который не зависит от оборота.

Правительство внесло в Госдуму два законопроекта о введении контроля QR-кодов о вакцинации от коронавируса в транспорте и общественных местах. Предлагаемые меры связаны со сложной ситуацией с COVID-19 и будут действовать до 1 июня 2022 года. Решение об использовании QR-кодов на объектах остаётся в ведении властей каждого региона.

В случае принятия законопроекта посещение мест проведения массовых мероприятий, культурных учреждений, кафе, ресторанов и магазинов станет возможно при наличии QR-кода о прививке, документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации.