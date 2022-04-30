АвтоВАЗ выпустит новое авто без подушек безопасности и тревожной кнопки

Автомобиль LADA Niva Travel / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

АвтоВАЗ выпустит новую версию Lada Niva Travel без подушек безопасности и SOS-комплекса ЭРА-ГЛОНАСС. Кроме того, в автомобиле будет отсутствовать система ABS, передаёт портал «Дром» со ссылкой на Telegram-канал «Русский автомобиль».

Niva Travel станет ещё одной моделью, в отношении которой АвтоВАЗ проведёт процедуру упрощения в связи с нехваткой иностранных компонентов из-за ужесточённых антироссийских санкций и нарушения логистических цепочек, — говорится в сообщении.

По данным источников Telegram-канала, в Тольятти уже собрали восемь таких авто. Их отправят на испытания и получение сертификата одобрения типа транспортного средства. В настоящее время рекомендованная розничная цена производителя на внедорожник составляет 1 млн 67 тысяч рублей.

Ранее NEWS.ru подвёл итоги главных событий апреля в автомобильном мире. Российский авторынок провожает очередные западные бренды, правительство принимает экстренные меры поддержки пострадавшего автопрома и автолюбителей, немцы показали роскошный «каблук» и несколько электрических новинок, а китайские автопроизводители смогли удивить новыми моделями для внутреннего рынка и для России.