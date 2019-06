Американские издания, в частности, The Wall Street Journal и Bloomberg уже сравнивают происходящее с Ирано-иракской войной, известной также как Первая война в Персидском заливе. Впрочем, напоминает блумбергский эксперт Джулиан Ли, во время событий 1980-х ответственность несли обе стороны, а США даже организовали для судов конвои. Сейчас же, считает он, Вашингтон едва ли на этой пойдёт, поскольку это повлечёт значительные траты. А вот перевозчикам потратиться придётся в любом случае. Стоимость страховки для супертанкеров после недавнего инцидента поднялась до $185 тысяч. Для сравнения — в прошлом месяце, также после атак на танкеры, она, по данным Bloomberg, выросла лишь до $50 тысяч. Впрочем, к ощутимому снижению трафика через Ормузский залив это пока что не привело.

Российские эксперты считают, что само по себе нападение на танкеры, кто бы за ним не стоял, не может стать слишком уж серьёзным для нефтяного рынка. И не потому, что речь идёт о чём-то малозначительном, а ввиду обилия факторов, которые уже сотрясают этот рынок. На него гораздо более существенное влияние оказывает даже не противостояние США и Ирана, а, например, торговая война Вашингтона и Пекина, отметил в беседе с News.ru научный сотрудник исследовательского центра энергетической политики Европейского университета в Санкт-Петербурге Николай Кожанов.