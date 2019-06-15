Нападение на два нефтяных танкера в Ормузском проливе, в котором США и другие страны Запада уже обвинили Иран, ожидаемо привнесло изменения на нефтяном рынке. Впрочем — не столь значительные, как можно было ожидать. Однако с учётом общей напряжённости в регионе, лишь возрастающей после выхода Вашингтона из «ядерной сделки» с Тегераном, любая провокация может привести к серьёзной эскалации вплоть до военных действий. Стоимость страховки грузов уже повысилась в несколько раз, сообщают зарубежные СМИ. Как это может отразиться на нефтяной конъюнктуре?

Американские издания, в частности, The Wall Street Journal и Bloomberg уже сравнивают происходящее с Ирано-иракской войной, известной также как Первая война в Персидском заливе. Впрочем, напоминает блумбергский эксперт Джулиан Ли, во время событий 1980-х ответственность несли обе стороны, а США даже организовали для судов конвои. Сейчас же, считает он, Вашингтон едва ли на этой пойдёт, поскольку это повлечёт значительные траты. А вот перевозчикам потратиться придётся в любом случае. Стоимость страховки для супертанкеров после недавнего инцидента поднялась до $185 тысяч. Для сравнения — в прошлом месяце, также после атак на танкеры, она, по данным Bloomberg, выросла лишь до $50 тысяч. Впрочем, к ощутимому снижению трафика через Ормузский залив это пока что не привело.

Российские эксперты считают, что само по себе нападение на танкеры, кто бы за ним не стоял, не может стать слишком уж серьёзным для нефтяного рынка. И не потому, что речь идёт о чём-то малозначительном, а ввиду обилия факторов, которые уже сотрясают этот рынок. На него гораздо более существенное влияние оказывает даже не противостояние США и Ирана, а, например, торговая война Вашингтона и Пекина, отметил в беседе с News.ru научный сотрудник исследовательского центра энергетической политики Европейского университета в Санкт-Петербурге Николай Кожанов.

One of the tankers that were attacked in the Gulf of Oman was struck by a flying object, the ship’s Japanese operator said, disputing at least part of the account of U.S. officials who had blamed Iran for the attack https://t.co/ZWRdeC3vBi — The New York Times (@nytimes) 14 июня 2019 г.

В краткосрочной перспективе, конечно, будут небольшие всплески. Сама ситуация вокруг Ирана способна незначительно добавить нестабильности нефтяному рынку, который уже разогрет ситуацией вокруг Венесуэлы, в Ливии, экономическим конфликтом США и Китая… Но долгосрочный эффект нынешнее противостояние, включая произошедшие атаки на танкеры, вряд ли возымеет, — считает эксперт.

Гораздо более серьёзным фактором обострения конфликта видятся обвинения в адрес Ирана, которые уже привели к тому, что глава Исламской Республики Хасан Рухани заявил: Тегеран рассматривает возможность приостановки выполнения некоторых пунктов СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий, та самая «ядерная сделка»). Иранский президент подчеркнул, что именно односторонняя политика иностранных государств и их вмешательство в дела стран Ближнего Востока сделали его одним из наиболее нестабильных регионов мира.

Мы приняли решение о прекращении выполнения некоторых пунктов данного договора (СВПД), и мы будем продолжать работу в этом направлении, — отметил Рухани.

#Iran Renews Nuclear Pact Ultimatum Amid Tensions with U.S. #Rouhani did not refer to this week’s tanker incident in his speech to the Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia https://t.co/TERzyW16Ys pic.twitter.com/mdyO14lRY0 — Kayhan Life (@KayhanLife) 15 июня 2019 г.

Подобные заявления, конечно, спокойствию в регионе не способствуют. А именно общая региональная напряжённость создаёт условия для скачков на бирже, считает руководитель Аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник. По его мнению, атака на танкеры немного скорректировала цены на нефтяном рынке, но речь идёт о ситуативных сиюминутных изменениях.

Важнее то, что напряжённость в регионе в целом сохраняется, — подчёркивает эксперт. — Очевидно, речь идёт о провокационных действиях, но неясно, кто за ними стоял. СМИ сразу тиражируют подобные новости, порой поступает противоречивая информация. Сперва ведь были данные, что танкеры затонули, потом это было опровергнуто, появились сообщения о торпедной атаке, что уже предполагает масштабные военные действия, затем шла информация о минах… Нет ясности, поэтому биржа на фоне общего геополитического напряжения действует в паническом режиме. И, конечно, это напряжение приводит к росту цен. Но не слишком серьёзному в данном случае — порядка 3%.

Что касается позиции Тегерана, то, помимо прекращения выполнения пунктов СВПД, иранцы в условиях нестабильности и обвинений в провокациях могут пойти на перекрытие Ормузского пролива, о чём уже предупреждал президент Рухани. Однако подобный шаг, очевидно, приведёт уже не только к серьёзнейшим последствиям для рынка нефти, но и, возможно, к реальным боевым действиям.