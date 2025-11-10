Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
10 ноября 2025 в 12:20

Водителям рассказали, какие подержанные шины можно покупать

Автоэксперт Баканов: б/у шины можно покупать при глубине протектора в 4 мм

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Водители, которые хотят сэкономить при покупке зимней резины, могут купить подержанные шины, рассказал NEWS.ru автомобильный эксперт Петр Баканов. По его словам, главное, чтобы шины были в хорошем состоянии, а остаточная глубина протектора на зимних шинах составляла как минимум 4 мм.

Можно найти отличные покрышки в два или три раза дешевле новых. Но тут важно проверить, чтобы у шин была достаточная остаточная глубина протектора. Не 4 мм, а хотя бы 6. А если вы покупаете шипованные шины, [нужно], чтобы шипы были на месте, — пояснил Баканов.

Ранее эксперт Олег Марков раскрыл ошибки россиян при подготовке автомобиля к зиме. Он рекомендовал уделить внимание балансировке колес и контролю давления в шинах при похолодании, поскольку от этих факторов зависит безопасность движения и срок службы автомобиля. Эксперт также предостерег от самостоятельной замены колес. Процесс таит в себе массу сложностей — от неправильного монтажа шин до проблем с колесным крепежом, отметил он.

автомобили
шины
водители
советы
Ярослав Ломакин
Я. Ломакин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Адвокат ответил, кто мог угрожать убийством Долиной и ее адвокату
Автоэксперт рассказал, как сэкономить 10 тыс. рублей при покупке зимних шин
Экс-дипломат из ЮАР объяснил последствия отказа Трампа ехать на саммит G20
«Не понимает, где находится»: Непомнящий объяснил нервные срывы Станковича
«Умерший» по ошибке мужчина не дождался признания его живым и скончался
Эксперт объяснил, когда можно смело покупать китайские шины
Налет на Брянcк, москвич-диверсант, взрыв катеров: ВСУ атакуют РФ 10 ноября
Военэксперт ответил, сколько времени займет поставка 27 ЗРК Patriot Украине
Врач перечислила основные причины прыщей на голове
Россиянам рассказали приятную новость о больничных в 2026 году
В России умер амурский тигр-долгожитель
Врач объяснила, насколько эффективно мытье рук
Зеленский ответил, какое оружие хочет получить от США
Стало известно, кто помог Зеленскому восстановить отношения с Трампом
Умер преподаватель Путина и Медведева
Кардиолог развеяла миф о пользе употребления мелатонина
«Это все агония»: военэксперт о попытках ВСУ бежать под видом гражданских
Известный актер-иноагент получил новый штраф
Военных в Белгороде наградили за поимку обвиняемого в жестоком преступлении
Спецпроект о детях-героях тыла посмотрели более 665 тысяч россиян
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.