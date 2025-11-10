Водителям рассказали, какие подержанные шины можно покупать

Водители, которые хотят сэкономить при покупке зимней резины, могут купить подержанные шины, рассказал NEWS.ru автомобильный эксперт Петр Баканов. По его словам, главное, чтобы шины были в хорошем состоянии, а остаточная глубина протектора на зимних шинах составляла как минимум 4 мм.

Можно найти отличные покрышки в два или три раза дешевле новых. Но тут важно проверить, чтобы у шин была достаточная остаточная глубина протектора. Не 4 мм, а хотя бы 6. А если вы покупаете шипованные шины, [нужно], чтобы шипы были на месте, — пояснил Баканов.

Ранее эксперт Олег Марков раскрыл ошибки россиян при подготовке автомобиля к зиме. Он рекомендовал уделить внимание балансировке колес и контролю давления в шинах при похолодании, поскольку от этих факторов зависит безопасность движения и срок службы автомобиля. Эксперт также предостерег от самостоятельной замены колес. Процесс таит в себе массу сложностей — от неправильного монтажа шин до проблем с колесным крепежом, отметил он.