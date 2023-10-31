Водителям объяснили, как получить компенсацию за ДТП из-за снегопада Автоэксперт Форманчук: ДТП из-за снегопада нужно зафиксировать на фото

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

В случае ДТП из-за снегопада необходимо по максимуму зафиксировать все последствия на фото или видео, посоветовал водителям автоэксперт Кирилл Форманчук. В разговоре с ЕАН он подчеркнул, что после аварии следует сразу же связаться с юристом: он поможет определить алгоритм действий для получения компенсации.

Нужно понимать, что делаешь, чего хочешь добиться, и после аварии сразу звонить юристу, который сориентирует, что и как нужно правильно сделать, чтобы можно было рассчитывать на получение компенсации. И очень важно фиксировать все по максимуму на фото и видео, — порекомендовал автоэксперт.

Кроме того, важно определить, кто является собственником дорожного участка, на котором произошло ДТП. Если авария случилась во дворе, то компенсировать убытки должны ТСЖ или управляющая компания, уточнил Форманчук. Дороги могут быть муниципальными, областными или федеральными. Эксперт добавил, что получить компенсацию можно из-за наличия ям, неудовлетворительного состояния колей или несоблюдения нормативов по уборке улиц.

Автоюрист Сергей Радько ранее напомнил, что в случае аварии с пешеходом водитель всегда несет гражданско-правовую ответственность. По его словам, автомобилист будет отвечать даже в том случае, если совершил наезд на пьяного человека, «который переползал МКАД».