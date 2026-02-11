Смертельный дефект обнаружили в BMW

Автоконцерн BMW отзывает свыше 500 тыс. автомобилей различных моделей из-за потенциальной угрозы возгорания, передает издание Bild. Только в Германии под возврат попадают порядка 28 тыс. машин.

Проблема затрагивает ряд популярных моделей, включая: BMW 2 Series Coupe, 3 Series, 4 Series, 5 Series, 6 Series Gran Turismo и 7 Series Limousine, X4, X5, X6 и BMW Z4. В BMW пока официально не подтвердили эту информацию.

Ранее появилась информация, что Министерство земель, инфраструктуры и транспорта Южной Кореи объявило об отзыве 179,9 тыс. автомобилей Hyundai, Kia и BMW. В заявлении ведомства это обосновывается производственными дефектами.

Тем временем компания Ford Motor сообщила о крупнейшем квартальном убытке в своей истории — $11,1 млрд (857 млрд рублей) в IV квартале 2025 года. В аналогичном периоде 2024 года она получила прибыль в размере $1,8 млрд (138 млрд рублей).

До этого посол России в КНР Игорь Моргулов рассказал, что поставки китайских автомобилей в Россию упали на 44% по итогам 2025 года. Общий товарооборот между странами за 2025 год снизился на 6,9% по сравнению с 2024 годом, достигнув $228,105 млрд.