Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 11:17

Раскрыты реальные цифры продаж «Москвичей» в России

Продажи «Москвичей» в России обрушились на 42%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В августе 2025 года объем продаж автомобилей «Москвич» на российском рынке сократился на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 1,1 тыс. единиц, передает ТАСС со ссылкой на производителя. Для сравнения: в августе 2024 года было продано 1,9 тыс. автомобилей, включая свыше 300 седанов «Москвич 6» и 80 электромобилей «Москвич 3е».

Продажи «Москвича» в августе 2025 года составили 1124 автомобиля, за восемь месяцев составили 9960 автомобилей, рыночная доля сохранилась на уровне прошлого года, — заявили представители компании.

Ранее стало известно, что за первые восемь месяцев 2025 года в России было реализовано 211,3 тыс. новых автомобилей Lada. Этот показатель на 24,9% ниже, чем за аналогичный период 2024 года. В пресс-службе АвтоВАЗа отказались от комментариев относительно этих цифр. Несмотря на серьезное падение, марка сохранила лидерство на рынке с долей 27,3%. Второе место занял китайский бренд Haval с продажами на уровне 16 тыс. автомобилей (-13,6% к прошлому году), а третье — Chery с результатом 11,1 тыс. машин.

Москвич
автомобили
машины
продажи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ученые открыли способ «починки» нервов без повреждений
Вассерман поставил точку в споре о победе Финляндии в войне с СССР
Минобороны привело доказательство освобождения половины Купянска
Погода в Москве в четверг, 4 сентября: ждать ли жары и мощных ливней
Мать Кадырова появилась в санкционном списке Великобритании
У России нашли инструмент, который поставит рынок СПГ «с ног на голову»
Три человека пострадали при обрушении на территории школы в Москве
Названо мощное оружие России, способное разнести учебные центры Сырского
Непомнящий назвал фаворита матча Россия — Катар
Саратовец покурил вейп администратора компьютерного клуба и обчистил кассу
Сбербанк нашел разумное решение по понижению ключевой ставки
Появилась информация о новом раунде переговоров России и США
«В отпуск приезжал»: участник СВО утопил мать четырехмесячного младенца
В Минобороны рассказали, какое положение занимают ВС России в Купянске
В Минздраве рассказали о динамике детской смертности в России
Россиянка ударилась головой о бассейн и заговорила на древнерусском языке
Гурцкая высказалась об идее сделать Шуфутинов день официальным праздником
Захарова раскрыла эмоции Лаврова на фейковые видео с ним
Россиянам сообщили о росте кадастровой стоимости недвижимости в Москве
В МВД раскрыли самую популярную уловку мошенников
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Общество

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы
Общество

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.