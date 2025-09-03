Раскрыты реальные цифры продаж «Москвичей» в России

В августе 2025 года объем продаж автомобилей «Москвич» на российском рынке сократился на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 1,1 тыс. единиц, передает ТАСС со ссылкой на производителя. Для сравнения: в августе 2024 года было продано 1,9 тыс. автомобилей, включая свыше 300 седанов «Москвич 6» и 80 электромобилей «Москвич 3е».

Продажи «Москвича» в августе 2025 года составили 1124 автомобиля, за восемь месяцев составили 9960 автомобилей, рыночная доля сохранилась на уровне прошлого года, — заявили представители компании.

Ранее стало известно, что за первые восемь месяцев 2025 года в России было реализовано 211,3 тыс. новых автомобилей Lada. Этот показатель на 24,9% ниже, чем за аналогичный период 2024 года. В пресс-службе АвтоВАЗа отказались от комментариев относительно этих цифр. Несмотря на серьезное падение, марка сохранила лидерство на рынке с долей 27,3%. Второе место занял китайский бренд Haval с продажами на уровне 16 тыс. автомобилей (-13,6% к прошлому году), а третье — Chery с результатом 11,1 тыс. машин.