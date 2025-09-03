Саммит ШОС — 2025
03 сентября 2025 в 10:08

Российский автогигант теряет позиции

Продажи машин марки Lada в России сократились почти на 25%

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

С января по август 2025 года в России было продано 211,3 тыс. новых автомобилей марки Lada, говорится в отчете «Автостата». Это на 24,9% меньше показателей аналогичного периода прошлого года. Представители АвтоВАЗа пока не прокомментировали результаты исследования.

Несмотря на значительное снижение продаж, Lada сохранила лидерство на российском автомобильном рынке с долей в 27,3%. На второй позиции расположился китайский бренд Haval, продажи которого составили 16 тыс. единиц, что на 13,6% меньше в годовом выражении. Третье место заняла марка Chery с показателем 11,1 тыс. проданных машин.

Ранее стало известно, что новая модель Lada Azimut будет стоить примерно 2,5 млн рублей. Кроссовер был впервые представлен на Петербургском международном экономическом форуме. Lada Azimut разработана на платформе Lada Vesta и полностью производится в России — от концепции и дизайна до сборки и настройки систем. Для новой модели было создано и модернизировано 996 компонентов, включая кузовные панели, оптические системы, элементы интерьера и новую заднюю подвеску.

До этого вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр заявил, что среди наиболее угоняемых в России автомобилей особое место занимают Hyundai Solaris и Lada Vesta. По его словам, популярность модели среди угонщиков напрямую зависит от ее доступности для широкого круга потребителей. Эксперт также выделил китайские марки Chery и Haval как наиболее востребованные среди угонщиков.

машины
авто
продажи
экономика
Lada
