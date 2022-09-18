Президент АвтоВАЗа объяснил, почему Lada больше не ржавеет Президент АвтоВАЗа Соколов: Lada перестала ржаветь благодаря новым технологиям покраски

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Покраска автомобилей Lada происходит с использованием современных технологий и это позволяет защитить машины от коррозии. Обеспечить защиту позволяет, в частности, процесс катафореза. Об этом рассказал РИА Новости президент АвтоВАЗа Максим Соколов.

Сейчас современная технология окраски: пять слоев, это достаточно высокотехнологичный процесс с использованием катафореза. За счет определенных электрохимических реакций происходит обмен ионами и проникновение слоя, препятствующего коррозии, непосредственно в структуру металла, — сообщил глава компании.

Он также добавил, что автопроизводитель дает гарантию от сквозной коррозии на срок 6 лет.

Катафорез — сложный химический процесс, основанный на электролитической реакции. На практике он позволяет закрепить на поверхности металла специальное вещество, которое играет роль защитного слоя. Это позволяет в несколько раз увеличить сопротивляемость металла воздействию коррозии. Главный компонент покрытия — бессвинцовая двухкомпонентная масса, которая может быть представлена в виде пасты или эмульсии.

Также в ходе интервью Соколов сообщил, что в 2023 году АвтоВАЗ рассчитывает, что спрос на автомобили Lada в России достигнет 500 тысяч автомобилей. Он пояснил, что такую цифру по производству перед компанией поставил совет директоров во главе с вице-премьером — главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым.

В настоящее время компания представляет четыре семейства моделей — Vesta, Largus, Granta и Niva. По информации автопроизводителя, в 2021 году было продано 350,7 тысячи машин, что на 2% больше, чем в 2020 году.

Ранее сообщалось, что российский производитель автомобилей АвтоВАЗ начнет в 2024–2025 году производить две новые модели LADA. Отмечается, что это будет кроссовер на платформе LADA Vesta и модель отдельного семейства сегмента «B» на глобальной платформе.