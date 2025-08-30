КамАЗ сообщил о многомиллиардных убытках за первое полугодие 2025-го КамАЗ зафиксировал убыток в 30 млрд рублей за первое полугодие 2025 года

Производитель грузовых автомобилей КамАЗ получил чистый убыток в размере 30,9 млрд рублей по итогам первой половины 2025 года, сообщила пресс-служба компании. Данные приведены в отчете по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

ПАО КамАЗ огласило финансовые показатели за первое полугодие 2025 года в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. В первом полугодии 2025 года компания получила чистый убыток в размере 30,9 млрд рублей, — сказано в заявлении.

В первой половине 2024 года «КамАЗ» сократил чистую прибыль в 3,7 раза. Показатель составил 3,67 млрд рублей по МСФО.

Ранее руководитель регионального Агентства инвестиционного развития Талия Минуллина сообщила, что у Татарстана есть потенциал для начала сборочного производства автомобилей Changan. По ее словам, республика также привлекательна в плане локализации базы автокомпонентов — совместные разработки можно проводить в Иннополисе.

Автоэксперты между тем сообщили, что продажи легковых машин в России с 18 по 24 августа составили 27,2 тысячи единиц и оказались на 13% меньше, чем в тот же период 2024 года. Тем не менее этот показатель превысил аналогичный за неделю с 11 по 17 августа на 6,3%.