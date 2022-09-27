ГИБДД начала применять дорожные камеры для выявления поддельных техосмотров «Коммерсант»: ГИБДД начала применять дорожные камеры для выявления поддельных техосмотров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ГИБДД начала применять дорожные камеры для выявления поддельных техосмотров, пишет «Коммерсант». Автоматические комплексы должны зафиксировать автомобиль в районе пункта техобслуживания (ТО), в противном случае речь может идти о фиктивной документации и аннулировании диагностической карты. Как сообщили в МВД, с начала года аннулировано более 25 тысяч карт.

Электронные карты оформляются по итогам прохождения техосмотра в информационной системе техосмотра МВД. Обязательным атрибутом является фото машины и технического эксперта на пункте ТО. При этом ряд фирм прибегают к фотомонтажу для оформления таких карт без посещения пунктов техосмотра.

Решения об аннулировании подтверждаются записями камер видеонаблюдения или средств автоматической фиксации правонарушений, согласно которым транспортное средство в момент проведения техосмотра находилось вне пункта ТО. В связи с этим уже оштрафованы ряд операторов в Тверской, Липецкой и Тульской областях. Для выявления поддельных техосмотров применяются также данные Ространснадзора.

Между тем руководитель пункта техосмотра в Красноярском крае Иван Кекин считает, что отсутствие информации о перемещении авто не может быть доказательством отсутствия проверки. По его словам, система «видит» не все машины, а аннулирование карт не останавливает жуликов. В свою очередь глава некоммерческого партнерства станций диагностики «Безопасность и транспорт» Ярослав Васичков полагает, что для достижения нужного эффекта следует аннулировать сотни тысяч карт.

С 1 марта в России увеличился штраф за отсутствие диагностической карты о прохождении технического осмотра (ТО). Согласно поправкам в КоАП РФ, теперь он составляет две тысячи рублей. Ранее штрафовали на сумму от 500 до 800 рублей. Нововведение касается только машин, подлежащих обязательному техосмотру.