Автоэксперт рассказала, что станет с ценами на запчасти к концу года Автоэксперт Овчинникова предрекла подорожание запчастей на 15% к концу года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рост средней стоимости запчастей для автомобилей в России составит к концу текущего года 15%, сообщила в беседе с «Газетой.Ru» директор международной сети автосервисов Татьяна Овчинникова. По ее словам, подорожание обусловлено валютной переоценкой и усложнением логистики.

Основная причина подорожания деталей — валютная переоценка. Ослабление рубля к основным валютам повлияло и на стоимость сложной логистики. Кроме того, <...> на некоторые позиции цены еще не отреагировали на курсовой скачок. В целом, если курс рубля в дальнейшем не изменится, то средняя стоимость запчастей к концу года в стране увеличится на 10–15%, — поделилась прогнозом автоэксперт.

Как отметила Овчинникова, сегодня сильнее всего ощущается рост цен на запчасти, которые везут под заказ. Это такие крупноузловые детали, как рулевые рейки в сборе, двигатели и элементы трансмиссии, а также некоторые кузовные элементы и оптика. При этом, по словам специалиста, подорожание более всего коснулось запчастей для европейских и американских брендов автомобилей.

Ранее доцент кафедры «Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис» Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета Лев Зиманов рассказал, что в России может возникнуть дефицит кузовных запчастей для иномарок, которые тяжело импортозаместить. По его словам, также не исключается рост цен на такие детали.