Автоэксперт объяснил, что делать с замерзшим бачком омывателя Автоэксперт Баканов: бачок омывателя можно разморозить с помощью кипятка

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Если жидкость в бачке омывателя замерзла в результате сильного мороза, туда можно залить кипяток, рассказал в беседе с РИАМО автоэксперт Петр Баканов. Еще одним способом разморозки он назвал использование промышленного фена.

Если говорить про бачок омывателя, можно залить внутрь кипяток. Просто ждем, пока тает, и потом прокачиваем — включаем стеклоомыватель, вымываем всю воду и постепенно замещаем ее стеклоомывающей жидкостью, — рассказал специалист.

Также, по его словам, можно заехать на автомойку, где совершить примерно те же манипуляции, после чего продуть форсунки стеклоомывателя. Кроме того, для оттаивания можно использовать промышленный фен.

Если на авто замерз дверной замок, личинку можно пробовать отогреть с помощью того же промышленного фена либо нагретого зажигалкой ключа, продолжил эксперт. При этом он предупредил, что использование кипятка в дверном замке является плохой идеей, так как вода впоследствии замерзнет и проблема возникнет вновь. Для профилактики эксперт посоветовал заранее обрабатывать дверные уплотнители и замки силиконовой смазкой.

Ранее автоэксперт Михаил Колодочкин рассказал, что при езде в морозную погоду на непрогретом автомобиле могут выйти из строя двигатель, трансмиссия и стартер. Также, по его словам, от холода могут пострадать лобовое стекло и шины.