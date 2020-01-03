Эдуард Николаев из «КАМАЗ-мастера» стал четырёхкратным победителем «Дакара», Льюс Хэмилтон взял очередной титул в «Формуле-1», россиянин Даниил Квят показал лучший результат в «Королевских гонках», а Ирина Сидоркова стартует в женской «Формуле». NEWS.ru — об итогах 2019 года в мире автоспорта.

Досрочная победа «КАМАЗа»

Если существует традиция, то её ни в коем случае нельзя нарушать. Победоносный «КАМАЗ-мастер» в очередной раз первенствовал на ралли-марафоне «Дакар-2019». 41-й выпуск, в отличие от 2018 года (Боливия, Перу, Аргентина), прошёл по территории одной страны — Перу. Южноамериканская гонка стала 11-й по счёту, и организаторы позиционировали её как 100-процентную перуанскую, стараясь подчеркнуть песчаную специфику маршрута, основная часть которого была проложена по пустынным районам. Дюнные участки составляли около 70% трассы.

С коварными дюнами лучше всех справился экипаж под управлением Эдуарда Николаева, добыв для России очередную победу. Николаев начал победное шествие, выиграв первые два этапа, и до конца марафона держался в лидерах, за что и удостоился в четвёртый раз титула сильнейшего. Вторую строчку занял экипаж Iveco во главе с голландцем Тоном ван Генугтеном, третью — аргентинец Федерико Вильягра (Iveco).

Эдуард Николаев Сергей Булкин/NEWS.ru

К старту очередного «Дакара» «КАМАЗ-мастер» внёс изменения в автомобили: было улучшено рулевое управление, все четыре машины оснастили коробками-автоматами. Но и соперники не дремлют. Как заявил Николаев, они пытались применить разработки «КАМАЗа» на своих автомобилях. Получилось у них или нет, узнаем по окончании марафона.

Неудача Карякина

И если в победе россиян на «Дакаре-2019» в зачёте грузовиков никто не сомневался, несмотря на то что отстаивать титул сильнейших становится всё труднее — в минувшем году до подиума добрался только один экипаж «КАМАЗа», — то в категории «багги» все надежды были связаны с Сергеем Карякиным, победителем «Дакара-2017» на квадроциклах.

На багги Сергей пересел два года назад. В 2018 году ему пришлось сойти с дистанции ралли-марафона из-за перелома руки, в 2019-м казалось, что россиянин вместе с напарником Антоном Власюком готов доехать до победы, учитывая, что набрал ход и после четвёртого этапа шёл в лидерах общего зачёта. Но уже через три этапа Карякин потерял все шансы на подиум. Багги россиян перевернулся, было пробито два колеса, порван ремень вариатора, сломалась «переговорка». Ремонт занял более 3,5 часа.

«Дакар-2020» станет очередным шансом для Карякина добраться до подиума. Тем более мотиватором для него будут несправедливые санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта. И как сказал Сергей Карякин, для его команды Snag Racing выступление под флагом страны является важным моментом.

Прошлогодний «Дакар», по словам российской мотогонщицы Анастасии Нифонтовой, стал «трешем» и «трындецом». Именно так она охарактеризовала церемонию открытия гонки, на втором этапе которой сбилась с пути из-за проблем с навигатором. В целом Нифонтова успешно выступила, став первой российской мотогонщицей, финишировавшей на ралли-рейде в категории Original by Motul, в которой участники выступают без техподдержки. Россиянка в общем зачёте мотоциклов показала 60-й результат, а в категории Original by Motul заняла девятое место.

На «Дакаре-2020», увы, россиянка не выступит, но будет там присутствовать в качестве журналиста: в июле Нифонтова на ралли «Шёлковый путь» сломала ключицу и получила компрессионный перелом позвоночника, который до сих пор не зажил.

Сергей Карякин Imago/TAСС

И всё же «Дакар-2020» обещает быть захватывающим. Ралли пройдёт по территории Саудовской Аравии. Борьбу за главную награду ралли-марафона — «Золотого бедуина» — гонщики начнут 5 января в Джидде — крупнейшем городе административного округа Мекка, расположенном на побережье Красного моря, а завершат 17 числа в Киддии. Общая длина маршрута — 7900 километров, из них 5000 придутся на 12 скоростных спецучастков. На гонку заявлен 351 экипаж (в Перу в 2019-м было 334): 170 мотоциклов и квадроциклов, 134 автомобиля и багги, 47 грузовиков. Среди участников ралли-марафона есть и 13 женщин, включая тандем Камелии Липароти и Аннетт Фишер.

Лучший сезон Квята и шестой титул Хэмилтона

Однозначно, для Даниила Квята сезон-2019 чемпионата мира «Формулы-1» стал одним из лучших в карьере. Третье место на Гран-при Германии, 37 очков и итоговое 13-е место в личном зачёте. Довольны россиянином и в команде «Торо Россо», за которую он выступит и в следующем сезоне. Руководитель команды Франц Тост отметил силу и опыт россиянина, который мог закончить сезон иначе. Но в дело вмешались стюарды.

На последнем круге Гран-при Мексики Квят столкнулся с Нико Хюлькенбергом, после чего стюарды признали россиянина виновным в столкновении, оштрафовав на 10 секунд. В итоговом протоколе гонки Квят выбыл из очковой зоны, переместившись с 9-го на 10-е место. На следующем этапе в США Даниил Квят на последнем круге в борьбе за 10-ю позицию обошёл мексиканца Серхио Переса, но при обгоне произошло небольшое столкновение, в результате которого Перес повредил подвеску. И снова штраф на пять секунд, и вместо 10-го места (очковая зона) пилот переместился на 12-е.

Реакция россиянина была понятной. Квят подверг критике стюардов, заявив, что разочарован таким решением.

Когда пытаюсь проявить себя на трассе, меня просто штрафуют. Сегодня в гонке я завоевал очко, но мою манеру езды посчитали слишком агрессивной. Я очень разочарован этим решением. Складывается впечатление, что меня штрафуют чаще, чем других гонщиков, — заявил ранее Квят пресс-службе «Формулы-1».

Правда, с этим не согласился руководитель команды «Рейсинг Пойнт», за которую выступает Перес, Отмар Сафнауэр, посчитавший, что Квята справедливо оштрафовали, потому что нельзя «всё время догонять под жёлтыми флагами и не сбрасывать скорость, а потом подскочить на бордюре и влететь в кого-то».

Таким образом, по итогам мексиканского и американского этапов россиянин недосчитался трёх очков, получив 37 вместо 40. И да, он всё равно остался бы на 13-м месте, но приблизился к Кими Райкконену (12-е место, 43 очка). А может, и финн допустил бы ошибку на одном из этапов, зная, что ему в спину дышит россиянин.

Как подсчитало финское издание Helsingin Sanomat, Даниил Квят в сезоне-2019 совершил 69 обгонов (на первом круге они не учитываются), став лидером по этому показателю. Это говорит о стремлении российского пилота к победе, что не может не радовать.

Льюис Хэмилтон Jan Huebner/Krieger/Global Look Press

В «Королевских гонках» «королём» становится тот, кто проходит всю дистанцию почти без ошибок. В этом сезоне им стал британец Льюис Хэмилтон, оформивший на Гран-при США (за два этапа до конца) шестой титул чемпиона мира. Пилот «Мерседес» по общему числу побед уступает только Михаэлю Шумахеру, выигравшему «Формулу-1» семь раз. Но один рекорд Шумахера, поставленный немцем 18 лет назад, британец всё же побил.

Одержав победу на Гран-при России в Сочи, Хэмилтон превзошёл достижение Шуми по количеству гонок, в которых удалось лидировать, — 143. Шумахер к концу карьеры достиг отметки в 142 гонки.

А пока будущее Льюиса в «Мерседесе» через сезон под вопросом. Хэмилтон заявил, что готов начать переговоры о новом контракте, который истекает в конце 2020 года, но не видит причин завершать карьеру в ближайшее время.

Поколение

Ну и немного о приятном для российского автоспорта. Естественно, всё о той же «Формуле», но статусом ниже. Пилот Роберт Шварцман, став чемпионом «Формулы-3» сезона-2019, поднялся рангом выше и в следующем сезоне будет радовать нас в «Формуле-2» вместе с сыном Михаэля Шумахера Миком в команде Prema.

Ещё один россиянин, 18-летний Александр Смоляр, гоночный сезон — 2020 проведёт в серии «Формулы-3» в составе французской команды ART Grand Prix. В 2019 году Смоляр стал бронзовым призёром Formula Renault Eurocup. На его счету три победы в гонках, шесть вторых мест и одно третье. Напомним, что за ART Grand Prix в разные годы выступали пилоты «Формулы-1» Льюис Хэмилтон, Нико Росберг, Себастьян Феттель, Шарль Леклер и Валттери Боттас.

Подрастающий десант в «Формулу-1» имеется, что не может не радовать. Так же как не может не радовать Ирина Сидоркова, которая в сезоне-2020 примет участие в гоночной серии W Series, которую ещё называют женской «Формулой-1». По итогам прошлого сезона путёвки получили 12 лучших пилотесс, а ещё шесть были распределены среди 14 девушек. Все претендентки отбирались по результатам тестов в Испании. И Сидоркова прошла отбор.

Россиянка является участницей гоночной программы SMP Racing, выступает в кузовном чемпионате Российской серии кольцевых гонок (РСКГ). Она принимала участие в испанской «Формуле-4» и заняла 18-е место среди 20 участников.

Поэтому «формулический» сезон, да и в целом автоспортивный сезон, скучным не будет.