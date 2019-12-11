https://static.news.ru/photo/e44f994c-1c10-11ea-b3fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Карякин-Виртуальная Команда "SNAG RACING"/vk.com

Победитель ралли «Дакар-2017» в категории квадроциклов россиянин Сергей Карякин, комментируя решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA), заявил, что для его команды Snag Racing выступление под флагом страны является важным моментом.

Для нашей команды это принципиальный вопрос — участвовать под российским флагом. Слава богу, что мы имеем такое право. И я уже говорил о том, что мы будем выносить флаг России на старт гонки, — цитирует Карякина «Интерфакс».

Пилот Александр Доросинский, который выступает на «Дакаре» в категории Т1 (внедорожники), заявил, что никто из россиян, участвующих в ралли, не имеет отношения к допингу. Также он заявил ранее, что российские гонщики смело поедут представлять страну на ралли-марафон «Дакар-2020».

Ралли-марафон «Дакар» пройдёт с 5 по 17 января 2020 года.

Ранее исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира.