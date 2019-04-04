41-й выпуск ралли-марафона «Дакар», в отличие от прошлого года (Боливия, Перу, Аргентина), пройдёт по территории одной страны — Перу. Южноамериканская гонка станет одиннадцатой по счёту, и организаторы позиционируют её как 100-процентную перуанскую, стараясь подчеркнуть песчаную специфику маршрута, основная часть которого будет проложена по пустынным районам. Дюнные участки составят около 70 процентов трассы.

Россия в этом году будет представлена в четырёх зачётах: мотоциклы, грузовики, внедорожники, багги. Победителем прошлого года в грузовиках стал экипаж «КАМАЗ-мастер» с пилотом Эдуардом Николаевым. В 41-м выпуске российская команда попробует отстоять титул чемпионов и вновь выставляет экипажи с совершенно новыми четырьмя грузовиками, которые пришлось конструировать фактически заново в связи с изменениями в регламенте. В грузовом зачёте с 2019 года максимальный объём моторов ограничен 13 литрами.

В других зачётах россиян также ждёт упорная борьба. Кто из них поборется за победу в престижном ралли-рейде — в инфографике News.ru.