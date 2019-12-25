https://static.news.ru/photo/b6218468-2714-11ea-bae4-fa163e074e61_660.jpg Михаэль и Коринна Шумахер Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Коринна Шумахер, супруга семикратного чемпиона мира «Формулы-1» Михаэля Шумахера, обратилась к болельщикам накануне шестилетней годовщины с момента несчастного случая с участием автогонщика, который получил черепно-мозговую травму и больше не появлялся на публике.

Большие дела начинаются с маленьких шагов. Из множества маленьких элементов может сложиться огромная мозаика, — приводит слова Коринны Шумахер F1News.

Супруга спортсмена обратила внимание на фанатов Шумахера, которые создали движение KeepFighting для напоминая миру о достижениях автогонщика, которые помогают «сохранять надежду».

В конце декабря 2013 года гонщик серьёзно пострадал во время катания на горных лыжах во французском Мерибеле. Врачи диагностировали черепно-мозговую травму со множественными повреждениями. Последние пять лет Шумахер восстанавливается в своём швейцарском особняке. В декабре 2018-го стало известно, что спортсмен больше не прикован к постели и не нуждается в аппарате искусственной вентиляции лёгких.

Ранее NEWS.ru писал, что жена Шумахера ответила на обвинения в сокрытии состояния здоровья супруга.