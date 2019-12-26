Заключительный уик-энд сентября в российском спорте в последние годы традиционно приобретает чёрно-бело-красную окраску — с тех пор, как в Сочи стал регулярно проводиться этап «Формулы-1». Вот и сейчас «королевские гонки» завладели главным российским курортом: здесь проходит 16-й этап самого престижного автогоночного чемпионата в мире. В связи с появившейся информацией о претензиях Санкт-Петербурга на российский этап «королевских гонок» News.ru пытался разобраться, насколько реальна передача «формулической» эстафеты от черноморского курорта на берега Невы.

Квят не против переезда Костёр слухов разожгло британское издание Daily Mail, взявшее на себя смелость утверждать, что идею переноса этапа «Формулы-1» из Сочи в Питер поддержал лично президент РФ Владимир...