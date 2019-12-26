42-я в истории супермногодневка под названием «Дакар» пройдёт с 5 по 17 января и впервые после десятилетнего «переселения» в Южную Америку вернётся в Восточное полушарие нашей планеты. Но не в Африку, а в Азию — маршрут ралли-марафона впервые проложен по территории Саудовской Аравии. NEWS.ru приводит самые интересные факты, которые необходимо знать всем, кто собирается следить за перипетиями борьбы на «Дакаре-2020».

  • Борьбу за главную награду ралли-марафона — «Золотого бедуина» — гонщики начнут 5 января в Джидде — крупнейшем городе административного округа Мекка, расположенном на побережье Красного моря, а завершат 17-го числа в Киддии.
  • Общая длина маршрута «Дакара-2020» — 7900 километров, из них 5000 придутся на 12 скоростных спецучастков.
  • На гонку заявлен 351 экипаж (в Перу в 2019-м было 334): 170 мотоциклов и квадроциклов, 134 автомобиля и багги, 47 грузовиков. Среди участников ралли-марафона есть и 13 женщин, включая тандем Камелии Липароти и Аннетт Фишер.
  • Всего заявки на участие в «Дакаре-2020» подали 557 спортсменов из 53 стран. Наибольшее представительство будет у Франции (258), за которой следуют Испания (77) и Нидерланды (53). Хозяев трассы — представителей Саудовской Аравии — заявлено 18 (13 гонщиков и пять штурманов).
  • Многократная победительница автомногодневки — российская команда «КАМАЗ-мастер» — будет представлена четырьмя экипажами во главе с действующим чемпионом ралли Эдуардом Николаевым, победителем «Дакара-2014» Андреем Каргиновым, триумфаторами другого марафона — «Шёлковый путь» — Антоном Шибаловым и Дмитрием Сотниковым.
  • Эдуард Николаев поборется на предстоящем ралли-марафоне за свою пятую победу на «Дакаре».
  • Ещё один известный и успешный пилот команды «КАМАЗ-мастер» Айрат Мардеев участия в соревнованиях не примет и выступит в новой роли — будет управлять пейс-каром.
  • В день старта «Дакара-2020» руководитель «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин отметит 50-летний юбилей.
  • Статистика российской команды на «Дакаре» за всю историю: 16 побед в 23-х проведённых ралли-марафонах и 143 победы на этапах.
  • Российская команда провела серьёзную модернизацию своего автопарка, улучшив динамические показатели грузовиков. Если в прошлом году только две машины были оснащены автоматическими коробками передач, то теперь — все четыре. Также команда поработала над центром тяжести, над развесовками, улучшено рулевое управление, топливный бак перемещён в центр автомобиля, теперь он более устойчив.
  • Основные конкуренты российской команды традиционны: «Татра», МАЗ, «Рено», IVECO. Причём «Татра» на сей раз выставляет три машины, но это будут три разные команды под одной вывеской. Белорус Сергей Вязович из команды МАЗ стартует на новом «капотнике».
  • Отдельное внимание будет приковано к команде Герта Хузинка, которая выведет на старт в Джидде первый гибридный грузовик на «Дакаре».
  • В категории багги на старт 5 января выйдут 47 участников, в том числе победитель «Дакара-2017» на квадроцикле россиянин Сергей Карякин. В тандеме с ним поедет Антон Власюк, а кроме того, будут представлены экипажи в составе: Алексей Шмотьев и Андрей Рудницкий, Фёдор Воробьев и Кирилл Шубин, Илья Русс и Антон Яращук.                                                                                     
    Red Bull Content/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
  • В зачёте внедорожников наряду с Владимиром Васильевым (он поедет вместе с украинцем Виталием Евтеховым) и Константином Жильцовым (станет штурманом в экипаже с саудовским гонщиком) выступит Денис Кротов, а также Александр Доросинский и Олег Уперенко. В категории мотоциклов Россию представит Дмитрий Агошков.
  • На нескольких этапах цветные дорожные книги будут выдаваться экипажам за несколько минут до старта. Это должно заведомо лишить фаворитов преимущества и помочь менее опытным участникам.
  • На супермарафонском этапе в категории мотоциклов и квадроциклов гонщики смогут работать над сервисным обслуживанием техники не больше десяти минут.
  • Традиционный марафонский этап (для всех категорий) завершится за день до финиша ралли-рейда. В распоряжении участников всех категорий будет «джокер», который позволит вернуться на дистанцию в случае схода и продолжить гонку в отдельном зачёте Dakar Experience.
  • Для освещения «Дакара-2020» будет задействовано три вертолёта, пять автомобилей, 20 грузовиков, 15 видеокамер, 200 человек.
  • В России официальным вещателем ралли-марафона выступит «Матч ТВ», который покажет обзорные программы по итогам каждого дня. На France Télévisions, традиционном вещателе «Дакара» на французском телевидении, ежедневно будут выходить в эфир четыре программы.
  • Всего «Дакар-2020» покажут 70 телеканалов из 190 стран. А общий хронометраж репортажей за весь ралли-марафон составит 1200 часов.
  • Официальный сайт «Дакара» (Dakar.com) остаётся основным источником информации о ралли-марафоне. Отныне контент доступен на четырёх языках: французском, английском, испанском и арабском. Контент также можно просматривать через официальное мобильное приложение, в котором доступны: лента новостей, трекинг, классификация, репортажи, интервью, профиль гонщика.
  • На официальные страницы «Дакара» в социальных сетях Facebook, Twitter и Instagram подписано почти 3,5 млн человек. Обновление информации происходит в режиме 24/7.
  • В январе будущего года начнутся съёмки художественного фильма о «КАМАЗ-мастер». Уже утверждены актёры, работать над картиной будет команда Фёдора Бондарчука. Выход первой серии запланирован на осень 2020 года.

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