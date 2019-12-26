42-я в истории супермногодневка под названием «Дакар» пройдёт с 5 по 17 января и впервые после десятилетнего «переселения» в Южную Америку вернётся в Восточное полушарие нашей планеты. Но не в Африку, а в Азию — маршрут ралли-марафона впервые проложен по территории Саудовской Аравии. NEWS.ru приводит самые интересные факты, которые необходимо знать всем, кто собирается следить за перипетиями борьбы на «Дакаре-2020».
Борьбу за главную награду ралли-марафона — «Золотого бедуина» — гонщики начнут 5 января в Джидде — крупнейшем городе административного округа Мекка, расположенном на побережье Красного моря, а завершат 17-го числа в Киддии.
Общая длина маршрута «Дакара-2020» — 7900 километров, из них 5000 придутся на 12 скоростных спецучастков.
На гонку заявлен 351 экипаж (в Перу в 2019-м было 334): 170 мотоциклов и квадроциклов, 134 автомобиля и багги, 47 грузовиков. Среди участников ралли-марафона есть и 13 женщин, включая тандем Камелии Липароти и Аннетт Фишер.
Всего заявки на участие в «Дакаре-2020» подали 557 спортсменов из 53 стран. Наибольшее представительство будет у Франции (258), за которой следуют Испания (77) и Нидерланды (53). Хозяев трассы — представителей Саудовской Аравии — заявлено 18 (13 гонщиков и пять штурманов).
Многократная победительница автомногодневки — российская команда «КАМАЗ-мастер» — будет представлена четырьмя экипажами во главе с действующим чемпионом ралли Эдуардом Николаевым, победителем «Дакара-2014» Андреем Каргиновым, триумфаторами другого марафона — «Шёлковый путь» — Антоном Шибаловым и Дмитрием Сотниковым.
Эдуард Николаев поборется на предстоящем ралли-марафоне за свою пятую победу на «Дакаре».
Ещё один известный и успешный пилот команды «КАМАЗ-мастер» Айрат Мардеев участия в соревнованиях не примет и выступит в новой роли — будет управлять пейс-каром.
В день старта «Дакара-2020» руководитель «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин отметит 50-летний юбилей.
Статистика российской команды на «Дакаре» за всю историю: 16 побед в 23-х проведённых ралли-марафонах и 143 победы на этапах.
Российская команда провела серьёзную модернизацию своего автопарка, улучшив динамические показатели грузовиков. Если в прошлом году только две машины были оснащены автоматическими коробками передач, то теперь — все четыре. Также команда поработала над центром тяжести, над развесовками, улучшено рулевое управление, топливный бак перемещён в центр автомобиля, теперь он более устойчив.
Основные конкуренты российской команды традиционны: «Татра», МАЗ, «Рено», IVECO. Причём «Татра» на сей раз выставляет три машины, но это будут три разные команды под одной вывеской. Белорус Сергей Вязович из команды МАЗ стартует на новом «капотнике».
Отдельное внимание будет приковано к команде Герта Хузинка, которая выведет на старт в Джидде первый гибридный грузовик на «Дакаре».
В категории багги на старт 5 января выйдут 47 участников, в том числе победитель «Дакара-2017» на квадроцикле россиянин Сергей Карякин. В тандеме с ним поедет Антон Власюк, а кроме того, будут представлены экипажи в составе: Алексей Шмотьев и Андрей Рудницкий, Фёдор Воробьев и Кирилл Шубин, Илья Русс и Антон Яращук.
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В зачёте внедорожников наряду с Владимиром Васильевым (он поедет вместе с украинцем Виталием Евтеховым) и Константином Жильцовым (станет штурманом в экипаже с саудовским гонщиком) выступит Денис Кротов, а также Александр Доросинский и Олег Уперенко. В категории мотоциклов Россию представит Дмитрий Агошков.
На нескольких этапах цветные дорожные книги будут выдаваться экипажам за несколько минут до старта. Это должно заведомо лишить фаворитов преимущества и помочь менее опытным участникам.
На супермарафонском этапе в категории мотоциклов и квадроциклов гонщики смогут работать над сервисным обслуживанием техники не больше десяти минут.
Традиционный марафонский этап (для всех категорий) завершится за день до финиша ралли-рейда. В распоряжении участников всех категорий будет «джокер», который позволит вернуться на дистанцию в случае схода и продолжить гонку в отдельном зачёте Dakar Experience.
Для освещения «Дакара-2020» будет задействовано три вертолёта, пять автомобилей, 20 грузовиков, 15 видеокамер, 200 человек.
В России официальным вещателем ралли-марафона выступит «Матч ТВ», который покажет обзорные программы по итогам каждого дня. На France Télévisions, традиционном вещателе «Дакара» на французском телевидении, ежедневно будут выходить в эфир четыре программы.
Всего «Дакар-2020» покажут 70 телеканалов из 190 стран. А общий хронометраж репортажей за весь ралли-марафон составит 1200 часов.
Официальный сайт «Дакара» (Dakar.com) остаётся основным источником информации о ралли-марафоне. Отныне контент доступен на четырёх языках: французском, английском, испанском и арабском. Контент также можно просматривать через официальное мобильное приложение, в котором доступны: лента новостей, трекинг, классификация, репортажи, интервью, профиль гонщика.
На официальные страницы «Дакара» в социальных сетях Facebook, Twitter и Instagram подписано почти 3,5 млн человек. Обновление информации происходит в режиме 24/7.
В январе будущего года начнутся съёмки художественного фильма о «КАМАЗ-мастер». Уже утверждены актёры, работать над картиной будет команда Фёдора Бондарчука. Выход первой серии запланирован на осень 2020 года.