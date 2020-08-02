Гонщика Александра Смоляра лишили первой победы в «Формуле-3»

https://static.news.ru/photo/2ee3b912-d4c0-11ea-bddd-fa163e074e61_660.jpg Александр Смоляр Фото: Александр Смоляр/vk.com

Российский пилот Александр Смоляр, выступающий в составе команды ART, лишился своей первой победы в «Формуле-3», которую одержал во второй гонке британского этапа. Из-за назначенного судьями пятисекундного штрафа он переместился с первого места на седьмое. Победителем гонки в итоге стал пилот команды Trident Давид Бекман.

Потрясающая гонка! Я выиграл её на трассе, но судьи забрали у меня победу. Я не думаю, что мне нужно было так мешать слип-стриму, но это точно не стоило штрафа, — написал пилот в Instagram.

Он также добавил, что всё равно считает себя победителем. Пользователи поддержали гонщика и выразили уверенность в том, что он победит в следующий раз.

Ранее NEWS.ru писал, что россиянин Никита Мазепин стал победителем первой гонки четвёртого (британского) этапа чемпионата мира «Формулы-2». Вторым стал представитель КНР Чжоу Гуаньюй, а третьим — японский пилот Юки Цунода. Российский пилот Роберт Шварцман, лидирующий в чемпионате, приехал к финишу 14-м.