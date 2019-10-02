https://static.news.ru/photo/c4b3e288-e53c-11e9-81c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gong Bing/Xinhua/Global Look Press

В китайской провинции Гуйчжоу устроил фиктивную свадьбу ради подарков в виде денег, чтобы вложить их в раскрутку собственного бизнеса.

Молодой человек обратился в специальное агентство, специализирующееся на «прокате актёров», которые могут изображать друзей, супругов, родственников и коллег. Там он нашёл Сяо Ли, которая стала играть роль его возлюбленной.

Свадебная церемония прошла 25 августа. Гости подарили «супругам» около 60 тысяч юаней (548,5 тысячи рублей). Девушка не могла претендовать не эти деньги, согласно договору.

После этого они ещё несколько дней изображали влюблённых, разъезжая по провинции. Однако, когда «аренда жены» закончилась, мужчина исчез, не заплатив, сообщило издание AsiaOne .

Ранее суд оштрафовал руководителя одного из ЗАГСов в Кузбассе за регистрацию брака своей знакомой с мужчиной, который на момент скрепления брачными узами находился на больничной койке без сознания. Сразу после выдачи свидетельства о браке новоиспечённый супруг скончался, а его вдова незамедлительно вступила в его имущественные права. Суд назначил ей штраф в 10 тысяч рублей, писал News.ru.