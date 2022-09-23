Женщина в Пекине выбросила собаку из окна во время ссоры с мужем

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В Пекине женщина выбросила своего лабрадора из окна во время ссоры с супругом, сообщает Asia One. Китаянка дважды пыталась это сделать: в первый раз ее остановил муж, затем ему это сделать не удалось. Собака выпала с четвертого этажа на машину и пролежала так час. Хозяева забрали ее только после требования владельца автомобиля, отвезли в ветеринарную клинику, где животному оказали помощь.

Какие злобные эти мужчина и женщина. Оба бессердечны и бесчеловечны. Они животные и не заслуживают называться людьми, — говорится в одном из комментариев под новостью в социальной сети Sina Weibo.

Ранее в городе Новомосковске Тульской области собака провалилась в выгребную яму на территории монастыря. Пес едва не утонул в отходах, но прибывшие на помощь волонтеры смогли его вытащить. Члену поисково-спасательного отряда «Поиск71» Елене Строгановой пришлось лично спуститься в яму с экскрементами, облачившись в костюм химзащиты, чтобы вытащить животное на поверхность. Собака долгое время сопротивлялась и кусалась, поэтому спасательные работы затянулись и ей пришлось вколоть седативное. Позднее пса отпустили на волю, поскольку выяснилось, что он чипирован.