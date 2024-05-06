Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировали на границе Казахстана и Киргизии

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На границе между Киргизией и Казахстаном произошло землетрясение магнитудой 5,7, сообщили в казахстанском Национальном научном центре сейсмологических наблюдений и исследований МЧС. Подземные толчки зафиксировали в 09:12 (07:12 по московскому времени).

Эпицентр землетрясения располагался в 194 километрах к юго-востоку от Алма-Аты, на глубине 10 км. О пострадавших и разрушениях информация не поступала.

В марте землетрясение магнитудой 4,1 произошло в 115 км от города Северо-Курильска в Сахалинской области. Сообщений от местных жителей по поводу ощутимости подземных толчков не поступало. Угрозу цунами не объявляли.

В конце апреля специалисты Камчатского филиала геофизической службы РАН сообщили о трех неощутимых подземных толчках, зафиксированных в акватории Тихого океана рядом с Камчаткой. В населенных пунктах сейсмособытие не ощущалось, звонки в диспетчерские службы муниципальных районов от жителей Камчатки не поступали.

По данным ведомства, очаг первого сейсмособытия магнитудой 4,3 залегал на глубине 10 км, второго — на глубине 279 км, третий толчок произошел на глубине 157 км, магнитуда составила 5. Все сейсмособытия происходили юго-восточнее Камчатки, примерно в 230 км.