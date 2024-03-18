Землетрясение произошло неподалеку от Северо-Курильска Землетрясение магнитудой 4,1 зафиксировано в 115 км от города Северо-Курильска

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Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в 115 км от города Северо-Курильска в Сахалинской области, сообщили в камчатском филиале Единой геофизической службы РАН. Сейсмологи отметили, что сообщений от местных жителей по поводу ощутимости подземных толчков не поступало. Угрозу цунами не объявляли.

Эпицентр находился в 115 км от Северо-Курильска на глубине 16 км. Магнитуда — 4,1, — заявили сотрудники службы.

Ранее два землетрясения зафиксировали в Авачинском заливе у берегов Камчатки. Эпицентры толчков находились неподалеку друг от друга: первое землетрясение магнитудой 4,4 произошло в 133 км от Петропавловска-Камчатского. Следующий толчок магнитудой 4,8 был замечен в 131 км от города.

Кроме того, сейсмологи выявили землетрясение магнитудой 5,0 на Алтае. Эпицентр находился в горной местности, информации о пострадавших не поступало. В региональном ГУ МЧС уточнили, что сейсмическая активность произошла на стыке Усть-Канского и Шебалинского районов. Под воздействие землетрясения попало пять населенных пунктов.

В январе землетрясение магнитудой 4 произошло в 28 км от Краснодара. Эпицентр землетрясения на Кубани залегал на глубине 35 км в Северском районе. Подземные толчки ощутили жители разных районов города.