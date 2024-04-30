В Тихом океане близ Камчатки зафиксировали подземные толчки МЧС: три неощутимых подземных толчка зафиксировали на Камчатке

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Специалисты Камчатского филиала геофизической службы РАН сообщили о трех неощутимых подземных толчках, зафиксированных в акватории Тихого океана рядом с Камчаткой, сообщает пресс-служба Главного управления регионального МЧС. В населенных пунктах сейсмособытие не ощущалось, звонки в диспетчерские службы муниципальных районов от жителей Камчатки не поступали.

По данным ведомства, очаг первого сейсмособытия магнитудой 4,3 залегал на глубине 10 километров, второго — на глубине 279 километров, третий толчок произошел на глубине 157 километров, магнитуда составила 5. Все сейсмособытия происходили юго-восточнее Камчатки примерно в 230 километрах.

В марте землетрясение магнитудой 4,1 произошло в 115 км от города Северо-Курильска в Сахалинской области. Сообщений от местных жителей по поводу ощутимости подземных толчков не поступало. Угрозу цунами не объявляли.

До этого два землетрясения зафиксировали в Авачинском заливе у берегов Камчатки. Эпицентры находились неподалеку друг от друга: первая сейсмическая активность магнитудой 4,4 произошла в 133 км от Петропавловска-Камчатского. Следующий толчок магнитудой 4,8 был замечен в 131 км от города.