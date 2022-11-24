Южная Корея ответила на оскорбления сестры Ким Чен Ына в адрес президента Сеул разочаровался из-за слов сестры лидера КНДР о президенте Южной Кореи

Фото: LUONG THAI LINH / POOL/EPA/TASS

Ким Ё Чжон

Официальный Сеул разочарован словами сестры лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон, о чем сообщили представители Министерства объединения страны. Родственница политика назвала лидера Южной Кореи Юн Сок Ёля и его правительство «идиотами», напоминают журналисты агентства Ренхап. В ведомстве назвали ее высказывания вульгарными и выразили сожаление в связи с таким поведением.

Мы считаем очень прискорбным то, что замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон сегодня раскритиковала лидера нашей страны в вульгарных выражениях, не проявив даже самого элементарного уровня вежливости, — цитирует сообщение агентство.

До этого сестра северокорейского лидера опубликовала ответ Пхеньяна на заявление Сеула о введении возможных самостоятельных санкций против КНДР. Она не только назвала власти соседней страны «идиотами», но и заявила о бесполезности ограничительных мер.

Родственница Ким Чен Ына заявила, что в Южной Корее повторяют за США слова о санкциях, будто «верные псы». Также она отметила, что считает Сеул «марионетками» Вашингтона. По ее словам, непонятно, как граждане Южной Кореи «молча смотрят на то, как идиоты создают опасную ситуацию». При прошлой власти в Сеуле, добавила Ё Чжон, страна «хотя бы не являлась целью» КНДР.

Ранее глава МИД КНДР Чхве Сон Хи раскритиковала генсека ООН Антониу Гутерриша за предвзятость в суждениях о проблеме Корейского полуострова и назвала его «марионеткой» США. Так она отреагировала на недавние слова Гутерриша, который назвал провокацией испытания ракет Северной Кореей. Кроме того, руководитель ведомства назвала «источником всех бед» военные учения, которые в регионе проводят США и их сателлиты.