Администрация президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина распространила заявление, в котором призвала Северную Корею отказаться от дальнейших запусков снарядов.
Участники экстренного заседания Совета нацбезопасности договорились сохранять повышенный уровень боеготовности ВС для оперативной реакции на дальнейшее развитие событий, передаёт агентство «
Ранее News.ru писал, что администрация президента Южной Кореи проводит экстренное заседание Совета национальной безопасности в связи с запусками снарядов со стороны КНДР. Председательствует на совещании советник президента по национальной безопасности Чон Ый Ёна.