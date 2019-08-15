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Администрация президента Южной Кореи проводит экстренное заседание Совета национальной безопасности в связи с запусками снарядов со стороны КНДР.

Председательствует на совещании советник президента по национальной безопасности Чон Ый Ёна, передаёт агенство «Рёнхап». Как писал News.ru ранее, Северная Корея 16 августа провела новый запуск неопознанных снарядов в сторону Японского...