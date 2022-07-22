Япония заявила о росте военной активности России на Дальнем Востоке Минобороны Японии обеспокоено ростом военной активности России на Дальнем Востоке

Фото: Министерство обороны РФ

Япония обеспокоена ростом количества вооружений, которые российская сторона размещает на «Северных территориях», как Токио называет южные острова Курильской гряды, отмечается в ежегодном докладе министерства обороны страны. В ведомстве отметили, что собираются в дальнейшем тщательно отслеживать военную активность России на Дальнем Востоке, пишет РИА Новости.

Наблюдается рост военной активности вооруженных сил России вокруг Японии, а также тенденция на продолжение размещения последнего вида вооружения на Дальнем Востоке. Необходимо отслеживать данные тенденции с высокой обеспокоенностью, — говорится в документе.

В качестве одного из примеров в докладе приводится размещение Россией береговых ракетных комплексов «Бастион», а также недавние учения в акватории Охотского моря. Кроме того, в нем говорится и про общие с Китаем учения, в том числе касающиеся патрулирования регионов рядом с японской границей.

Из документа следует, что Токио продолжает считать часть Курильских островов своими исконными территориями.

Так называемая Белая книга обороны — это доклад, который министерство обороны Японии публикует каждый год. В нем говорится о мировой расстановке сил, а также о направлениях в японской обороне.

22 апреля Япония в «Синей книге по дипломатии» официально обозначила «незаконно оккупированными» южные Курильские острова. «Северные территории», как в Токио называют Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, получили такой статус впервые с 2003 года.

Ранее глава японского МИД Есимаса Хаяси заявил, что в Токио намереваются взаимодействовать со странами в рамках «Большой двадцатки», которые сейчас занимают нейтральную позицию по России, чтобы побудить их ввести антироссийские санкции. По его словам, это расширит эффективность ограничений.