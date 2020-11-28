Взрыв в Афганистане унёс жизни 21 человека

Мощный взрыв прогремел в городе Газни, административном центре одноимённой провинции в Афганистане. В результате погиб по меньшей мере 21 человек, 17 получили ранения.
По данным агентства Ariana News, ссылающегося на главу местной больницы, все погибшие и пострадавшие
Агентство «Синьхуа» при этом
Ранее NEWS.ru писал о том, что в Физулинском районе Азербайджана на территориях, которые перешли под контроль Баку по итогам нагорнокарабахского конфликта, подорвался автомобиль. В результате взрыва четыре человека погибли.