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Азия

Взрыв в Афганистане унёс жизни 21 человека

09:51, 29 ноября 2020
Фото: Af_Journalist/twitter.com

Мощный взрыв прогремел в городе Газни, административном центре одноимённой провинции в Афганистане. В результате погиб по меньшей мере 21 человек, 17 получили ранения.

По данным агентства Ariana News, ссылающегося на главу местной больницы, все погибшие и пострадавшие являются военнослужащими афганской армии. По предварительной информации, рядом с базой ВС Афганистана взорвалась начинённая взрывчаткой машина.

Агентство «Синьхуа» при этом отмечает, что взрыву предшествовала стрельба. На данный момент ни одна из экстремистских группировок не взяла на себя ответственность за произошедшее.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Физулинском районе Азербайджана на территориях, которые перешли под контроль Баку по итогам нагорнокарабахского конфликта, подорвался автомобиль. В результате взрыва четыре человека погибли.

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