Взрыв в Афганистане унёс жизни 21 человека

https://static.news.ru/photo/c19f76c2-320f-11eb-b209-fa163e074e61_660.jpg Фото: Af_Journalist/twitter.com

Мощный взрыв прогремел в городе Газни, административном центре одноимённой провинции в Афганистане. В результате погиб по меньшей мере 21 человек, 17 получили ранения.

По данным агентства Ariana News, ссылающегося на главу местной больницы, все погибшие и пострадавшие являются военнослужащими афганской армии. По предварительной информации, рядом с базой ВС Афганистана взорвалась начинённая взрывчаткой машина.

Агентство «Синьхуа» при этом отмечает , что взрыву предшествовала стрельба. На данный момент ни одна из экстремистских группировок не взяла на себя ответственность за произошедшее.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Физулинском районе Азербайджана на территориях, которые перешли под контроль Баку по итогам нагорнокарабахского конфликта, подорвался автомобиль. В результате взрыва четыре человека погибли.