https://static.news.ru/photo/59b03658-5553-11ea-88e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zhang Bowen/XinHua/Global Look Press

Заразиться коронавирусом нового типа можно за два дня до того, как у больного начнут проявляться симптомы недуга. Именно по этой причине в КНР было изменено определение «близкого контакта» с заражённым.

Об этом в субботу, 22 февраля, рассказала научный сотрудник чрезвычайного центра китайского центра по контролю за заболеваниями Сян Ницзюань.

В категорию людей, у которых был «близкий контакт» с заражённым, включили тех, кто общался с больным за два дня до появления симптомов, сообщила специалист. По словам Ницзюань, болезнь уже является заразной за указанное время до первых признаков коронавируса.

Теперь нам необходимо включить в это определение (прошедших «близкий контакт» — NEWS.ru) людей, которые контактировали с больным за два дня до того, как он заболел, над ними тоже нужно установить медицинское наблюдение, — цитирует научного сотрудника РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что по состоянию на субботу, 22 февраля, 00:00 по местному времени от коронавируса в Китае погибли 2345 человек. 76228 — инфицированы, сообщает Госкомитет здравоохранения КНР.

За минувшие сутки в стране заболели 397 человек, умерли — 109 человек.