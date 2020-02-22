https://static.news.ru/photo/55dc520c-5542-11ea-b6cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Peng/Keystone Press Agency/Global Look Press

По состоянию на субботу, 22 февраля, 00:00 по местному времени от коронавируса в Китае погибли 2345 человек. 76228 — инфицированы, сообщает Госкомитет здравоохранения КНР.

За минувшие сутки в стране заболели 397 человек, умерли — 109 человек.

Как ранее писал NEWS.ru, медики подтвердили наличие нового вируса Covid-19 ещё у 142 пациентов за сутки. Большинство новых случаев инфицирования снова выявлены в городе Тэгу и его пригородах, там заболел 131 человек.