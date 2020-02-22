По состоянию на субботу, 22 февраля, 00:00 по местному времени от коронавируса в Китае погибли 2345 человек. 76228 — инфицированы, сообщает Госкомитет здравоохранения КНР.
За минувшие сутки в стране заболели 397 человек, умерли — 109 человек.
Как ранее писал NEWS.ru, медики подтвердили наличие нового вируса Covid-19 ещё у 142 пациентов за сутки. Большинство новых случаев инфицирования снова выявлены в городе Тэгу и его пригородах, там заболел 131 человек.
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