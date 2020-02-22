https://static.news.ru/photo/cc5e96da-5540-11ea-9360-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lee Jae-Won/AFLO/Global Look Press

Медики подтвердили наличие нового вируса Covid-19 ещё у 142 пациентов за сутки.

Большинство новых случаев инфицирования снова выявлены в городе Тэгу и его пригородах, там заболел 131 человек. Впервые вирус обнаружился в Тэгу 18 февраля, за несколько дней два человека скончались от осложнений течения заболевания. Минздрав страны надеется, что инфекцию удастся удержать в пределах этого города, передаёт Associated Press.

Как писал NEWS.ru ранее, число инфицированных новым типом коронавируса COVID-2019 достигло 77 661 человек, исключая заражённых коронавирусом в материковом Китае, — 1479 человек.