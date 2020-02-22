https://static.news.ru/photo/4bb74318-5538-11ea-906e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Peng Zhaozhi/XinHua/Global Look Press

Число инфицированных новым типом коронавируса COVID-2019 достигло 77 661 человек, исключая заражённых коронавирусом в материковом Китае, — 1479 человек. Об этом сообщил «Интерфакс».

Не считая граждан Китая, зафиксированы 228 новых инфицированных и четыре смертельных случая.

Отмечается, что больше всего заражённых в Китае, затем идёт Япония и Южная Корея.

Общее количество жертв — 2360, число выздоровевших — 20 925, следует из карты по коронавирусу Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса в Балтиморе в США.

Ранее NEWS.ru писал о том, что число инфицированных коронавирусом в США достигло 34 человек. А в Италии зафиксирована первая смерть от COVID-2019. Его жертвой стал 78-летний пациент госпиталя в городе Падуя.