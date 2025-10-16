Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
16 октября 2025 в 10:42

Волки-людоеды едва не растерзали пятерых человек за 12 часов

Волки напали на пятерых жителей штата Уттар-Прадеш в Индии

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Волки-людоеды за 12 часов напали на пять человек в индийском штате Уттар-Прадеш, сообщает The Times of India. По информации издания, около трех часов ночи животное напало на спящую 40-летнюю женщину. Через несколько часов другой зверь набросился на двух девочек, одной из них было четыре года, а другой — 13 лет.

Затем еще один хищник вцепился в шею семилетней девочке, которая играла во дворе дома. Ее госпитализировали в критическом состоянии. Во время следующего нападения пострадал четырехлетний мальчик. Местные власти привлекли к поискам волков более 20 отрядов лесников и профессиональных стрелков. По ночам местность прочесывают при помощи беспилотников.

Отмечается, что несколько дней назад один волк был застрелен, однако продолжающиеся нападения свидетельствуют о том, что хищников несколько. Власти призвали местных жителей держать детей дома в вечернее время и не выходить в одиночку в поля, пока волки не будут пойманы.

Ранее сообщалось, что количество медведей в подмосковных лесах за год выросло в пять раз — с 15 до примерно 80 особей. Хищников все чаще замечают вблизи населенных пунктов, где они обворовывают местных жителей и могут напасть в любой момент.

волки
Индия
нападения
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бывшая невеста Баскова опубликовала фото с ним в постели
Стало известно, как Лазарев относится к Понаровской
С популярного эстрадного певца хотят взыскать 170 тысяч рублей
Супруги спалили дотла машину и подожгли банк после общения с мошенниками
В Кемерове местного жителя убили у бара
В Минцифры России выразили надежду на отсутствие крупных утечек данных
Пациента с пьяным отравлением напоили еще сильнее для спасения жизни
Под Челябинском подросток захлебнулся собственной рвотой
Прокуратура предотвратила вывод 18,5 млрд рублей из Домодедово
Сразу три военных вертолета совершили вынужденную посадку
Удары по Украине сегодня, 16 октября: какие цели ВСУ поражены, последствия
Магнитные бури сегодня, 16 октября: что завтра, депрессия, низкое давление
Известный футболист оценил возвращение тренера Кононова в «Торпедо»
В Петербурге теща обвинила зятя в изнасиловании ребенка
Магнитные шарики едва не стали причиной смерти маленькой девочки
Хреновина из спелых томатов: натуральный рецепт без консервантов
Рецепты шведской кухни для уютных вечеров и праздничного стола
Две иностранки пытались вывезти меха из России на миллионы рублей
Суд вынес приговор по делу о хищениях на заводе «Телта»
Новак раскрыл, что не так с заявлением Трампа об Индии и российской нефти
Дальше
Самое популярное
Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно
Общество

Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно

Теперь крабовые палочки готовлю только так: сырно-чесночная вкуснятина на закуску
Общество

Теперь крабовые палочки готовлю только так: сырно-чесночная вкуснятина на закуску

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября
Регионы

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.