Волки-людоеды едва не растерзали пятерых человек за 12 часов

Волки-людоеды за 12 часов напали на пять человек в индийском штате Уттар-Прадеш, сообщает The Times of India. По информации издания, около трех часов ночи животное напало на спящую 40-летнюю женщину. Через несколько часов другой зверь набросился на двух девочек, одной из них было четыре года, а другой — 13 лет.

Затем еще один хищник вцепился в шею семилетней девочке, которая играла во дворе дома. Ее госпитализировали в критическом состоянии. Во время следующего нападения пострадал четырехлетний мальчик. Местные власти привлекли к поискам волков более 20 отрядов лесников и профессиональных стрелков. По ночам местность прочесывают при помощи беспилотников.

Отмечается, что несколько дней назад один волк был застрелен, однако продолжающиеся нападения свидетельствуют о том, что хищников несколько. Власти призвали местных жителей держать детей дома в вечернее время и не выходить в одиночку в поля, пока волки не будут пойманы.

