https://static.news.ru/photo/f0775344-bd8e-11e9-87ac-fa163e074e61_660.jpg Ким Чен Ын Фото: Pyeongyang Press Corps/Pyeongyang Press Corps/Pool/Global Look Press

Лидер КНДР Ким Чен Ын повысил в званиях 103 военнослужащих, которые принимали участие в разработке новых систем вооружений.

Поощрить военных от генеральского до лейтенантского званий было решено после серии испытаний пусковых систем многозалпового огня, которые состоялись на территории Северной Кореи в ответ на совместные учения США и Южной Кореи.

В своём приказе о повышении Ким Чен Ын отметил «несгибаемую силу воли» и «творческие способности» военных, которым удалось преодолеть трудно решаемые проблемы и на основе отечественных технологий создать новые системы вооружений, обеспечив «решительный поворот в укреплении сил самообороны страны», передаёт Rodong Sinmun .

Ранее News.ru писал, что военные Северной Кореи под непосредственным руководством лидера страны провели испытания нового вида вооружения. Хотя конкретных указаний на то, о каком оружии идёт речь, в сообщении нет, в нём упоминаются «мощные чучхейские ракеты». Испытания прошли на фоне очередных совместных военных учений США и Южной Кореи, которые были резко раскритикованы в КНДР.