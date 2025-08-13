Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 августа 2025 в 07:39

Военные из КНР вытеснили американский эсминец в Южно-Китайском море

ЦТК: военные из КНР вытеснили эсминец США USS Higgins в Южно-Китайском море

Фото: MC3 Oswald Felix/Global Look Press

Военные из КНР вытеснили эсминец США USS Higgins из вод острова Хуанъянь в Южно-Китайском море, сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на Южную зону боевого командования Народно-освободительной армии страны (НОАК). В Пекине назвали действия Вашингтона ущемлением суверенитета КНР и нарушением международного права.

13 августа эсминец США USS Higgins без разрешения китайского правительства незаконно вторгся в китайские территориальные воды в районе острова Хуанъянь, — говорится в сообщении.

Остров Хуанъянь, наряду с Сиша и Наньша, относится к числу спорных. В разногласия по этим территориям, помимо Китая, вовлечены Малайзия, Филиппины, Бруней и Вьетнам.

Ранее военные корабли Китая столкнулись друг с другом во время преследования филиппинского судна в Южно-Китайском море. Инцидент произошел возле острова Хуанъянь.

Китайский катер береговой охраны активно преследовал филиппинское судно, применяя водометную пушку. В ходе погони он неожиданно врезался в более крупный корабль НОАК. Инцидент привел к серьезным повреждениям обоих судов — у военного корабля образовалась пробоина в корпусе, а катер получил повреждения носовой части.

Китай
США
эсминцы
Южно-Китайское море
