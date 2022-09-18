Власти призвали миллионы японцев эвакуироваться из-за тайфуна Власти Японии призвали два миллиона граждан эвакуироваться из-за тайфуна «Нанмадол»

Фото: Wu Chingteng/ZUMAPRESS.com

В Японии по меньшей мере 2 млн человек на юго-западном острове Кюсю получили рекомендации властей эвакуироваться из своих домов в спеццентры в связи с приближением тайфуна «Нанмадол». Об этом сообщает телеканал NHK. В первую очередь рекомендация затрагивает жителей префектуры Касима, куда стихия нанесет удар в первую очередь, а также Миядзаки и Кумамото.

В настоящее время «Нанмадол» находится к югу от Кагосимы. Скорость ветра в пределах тайфуна составляет порядка 50 метров в секунду с порывами до 70 метров в секунду. Тайфун движет в северном направлении со скоростью 20 километров в час. По расчетам специалистов, побережья Кюсю он достигнет днем 18 сентября.

На острове порывы ветра сейчас достигают 40 километров в час, а высота волн составляет 14 метров. Ожидается, что в ближайшие дни здесь выпадет до 500 миллиметров осадков.

Тайфун стал причиной отмены 520 внутренних авиарейсов, также приостановлено паромное движение и движение железнодорожных экспрессов.

В метеорологическом управлении Японии тайфуну «Нанмадол» присвоили статус «очень сильного».

Ранее стало известно, что правительственная комиссия ввела в Приморском крае режим ЧС федерального характера из-за наводнения. Сообщается, что с середины июля регион был в условиях непогоды: сход мощного грязевого потока и два тайфуна привели к чрезвычайной ситуации. Нарушена работа транспортной инфраструктуры, энергетики, коммунального и сельского хозяйства. По предварительной оценке, ущерб от непогоды в Приморье превышает 3 млрд рублей.